La ONCE reparte 350.000 euros en Álora con diez cupones premiados

Alberto Aragón, vendedor de la ONCE, que ha repartido 350.000 euros en Álora - ONCE

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha repartido gran parte de su fortuna con 350.000 euros en el municipio malagueño de Álora, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno vendidos por Alberto Aragón en la localidad malagueña.

Aragón es vendedor desde hace poco más de dos años y ha llevado la suerte a la zona baja de Álora, "donde más falta les hace a las familias".

Ha confesado que está "muy contento de dar ilusión, pero todavía más de repartir premios". También ha destacado que "el ambiente en el pueblo parece otro" y el vendedor ya ha encontrado a alguno de "sus" premiados. "No se lo creen, todavía están en shock", ha comentado.

La ONCE en un comunicado ha señalado que este antiguo trabajador de la construcción, "reconvertido a centinela de la ilusión", lo tiene claro "es un trabajo muy bonito porque trato con las personas. Y por eso me alegro de lo bueno que les pasa. Estoy muy contento de ayudar así".

El sorteo del miércoles, 1 de julio estaba dedicado a la Casilla de la Empresa Solidaria, y ha dejado la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en Sevilla con un cupón premiado con 500.000 euros, más nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, además de 35.000 euros para un cupón premiado en Almería. El resto de sus premios se ha repartido entre Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización, han valorado, "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".