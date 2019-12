La ONCE reparte 350.000 euros en la Avenida de la Paloma en Málaga

Publicado 27/12/2019 10:59:36 CET

El vendedor de la ONCE Pedro Francisco Ortigosa. - ONCE

MÁLAGA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Continúa la racha de suerte la ONCE con Málaga y este jueves volvió a dejar parte de su fortuna en la Avenida de la Paloma de Málaga, donde Pedro Francisco Ortigosa vendió diez cupones premiados con 35.000 euros repartiendo así 350.000 euros en su quiosco.

Esta es la tercera ocasión que Pedro Francisco, que es vendedor de la ONCE desde 2008, da un premio de 350.000 euros a sus vecinos en el cruce entre Heróe de Sostoa y la Avenida de la Paloma, "un barrio muy trabajador y humilde", ha descrito.

La primera fue en 2013 y la segunda en 2015. "Me he enterado porque me he tropezado con una mujer esta mañana que me ha dado dos besos y me lo ha dicho que había dado el premio. "Oye, que el Día de los Inocentes es mañana, ¿no será esto una broma?", le ha contestado.

Pero no, lo ha comprobado con su terminal y efectivamente ha vuelto a repartir otros 350.000 euros entre sus clientes. "Cada vez que se da un premio se te pone los bellos de punta por alegrar a tantas personas", explica entre felicitaciones.

El sorteo de este jueves tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al Día del Pendón de Almería y ha dejado otros 70.000 euros en el Hospital Comarcal de Ronda donde Miguel Ángel Márquez y Fernando Mata han vendido un cupón agraciado con 35.000 euros, respectivamente, por lo que, en total, este sorteo ha dejado 420.000 euros en la provincia de Málaga, a los que hay que sumar otro cupón de 35.000 euros vendido en Chiclana (Cádiz). El resto de premios se han repartido entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Málaga está resultando una provincia muy afortunada con los sorteos de la ONCE en este último mes del año 2019, con más de 2,7 millones de euros repartidos en distintas localidades. El pasado 7 de diciembre la ONCE repartió 200.000 euros en Fuengirola, al día siguiente, el mismo premio entre Teba y Almargen; el día 11 fueron 280.000 euros repartidos en Ronda y el 16 un total de 910.000 en el Centro Comercial Larios de la capital; a los que hay que sumar los 700.000 euros repartidos en el sorteo de Nochebuena en Benajarafe y los 420.000 euros de este jueves entre el centro de Málaga y Ronda.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

MÁS DE 47 MILLONES DE EUROS EN PREMIOS

Para este viernes, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países del continente (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 20 millones de euros.

Y para el ya muy próximo 1 de enero de 2020, la ONCE celebrará su tradicional Sorteo de Navidad que este año pone en juego 910.000 cupones premiados por solo diez euros y ofrece más de 47 millones de euros en premios. El primer premio repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras; el segundo premio repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras; y el tercer premio repartirá 75 premios de 20.000 a todas las series de un número de cinco cifras.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.