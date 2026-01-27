La ONCE reparte 350.000 euros en la capital malagueña

Francisco Javier Pérez, vendedor de la ONCE en Málaga - ONCE

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes, 26 de enero, repartió buena parte de su fortuna, 350.000 euros en premios en la capital malagueña, donde Francisco Javier Pérez vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Pérez es vendedor de la ONCE desde marzo de 2024 y ha llevado la suerte a su lugar habitual de trabajo, en la avenida Ramón y Cajal de la ciudad de la Costa del Sol.

Ha reconocido estar "muy contento de haber vendido todos los cupones que llevaba a los clientes de siempre; es lo bueno de mi sitio: cada día coincido con las mismas personas y es muy bonito poder darles el premio".

Además, es el debut de Pérez con un premio mayor y ha afirmado que aún está "temblando de la emoción, deseando poder contárselo a los premiado". "Tendré que ir con cuidado de que a nadie le dé un mareo de la sorpresa --ha bromeado-- pero voy a compartir esta alegría con ellos, estoy tan contento como si me hubiera tocado a mí".

El sorteo de este pasado lunes tenía motivo andaluz, dedicado a los 100 años de Devoción de la Virgen de los Dolores en Sevilla, y ha dejado una lluvia de premios en Andalucía con un total de 1.550.00 euros en la Comunidad, con 815.000 euros, la máxima fortuna, en Granada, otros 350.000 euros en Huelva, y un cupón premiado con 35.000 euros en Algeciras. El resto de los premios fueron a parar a Murcia y La Rioja.

