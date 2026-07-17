La ONCE reparte medio millón de euros en la avenida Velázquez de Málaga capital

La vendedora de la ONCE María Pilar Caballero reparte medio millón de euros en la avenida Velázquez de Málaga capital
La vendedora de la ONCE María Pilar Caballero reparte medio millón de euros en la avenida Velázquez de Málaga capital - ONCE
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 17 julio 2026 10:35
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MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de lunes a jueves, medio millón de euros, en la avenida Velázquez, de Málaga capital, donde María Pilar Caballero vendió la serie agraciada con esa cantidad.

El cupón con la serie fue vendido a través del TPV por el que el cliente elige el número o la terminación que desea jugar. Caballero, que es vendedora de la ONCE desde 2020, ha llevado la suerte a las puertas de un supermercado en la antigua carretera de Cádiz en la esquina con la calle Frigiliana.

"Quería darlo, me hacía mucha ilusión, y cuando llega el momento no te lo terminas de creer. No sé quién habrá sido, pero tiene que esta eufórico o eufórica, vaya, que le va a venir de lujo para el verano", ha comentado.

El sorteo del 16 de julio estaba dedicado a La Descarga, de Cangas del Narcea, el acto más simbólico de las fiestas del Carmen en la localidad asturiana y ha dejado otros 175.000 euros en Puerto Serrano (Cádiz) además de sendos cupones premiados con 35.000 euros respectivamente en Villafranca de Córdoba y La Puebla de Cazalla (Sevilla).

En total, ha repartido 745.000 euros en premios mayores entre las provincias de Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla. El resto de los premios se han ido a Baleares y la Comunidad Valenciana.

Los cupones de la ONCE, han señalado en un comunicado, son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".

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