La Oreja de Van Gogh llega el próximo sábado a Marenostrum Fuengirola (Málaga) con su gira 'Tantas Cosas que Contar'

Gira 'Tantas Cosas que Contar' de la Oreja de Van Gogh - MARENOSTRUM FUENGIROLA

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en el citado municipio malagueño, acoge el próximo sábado, día 27, la vuelta a los escenarios de la Oreja de Van Gogh. Con su gira 'Tantas Cosas que Contar' el grupo de San Sebastián ha conseguido vender todas las entradas para su concierto y conseguir un sold out.

Este tour es un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, y el nombre de su gira supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport' que cumple 25 años. "¡Un repaso a todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva!", han explicado en la web oficial de la organización.

Hace 30 años la ciudad de San Sebastián vio nacer a uno de los grupos más reconocidos internacionalmente. La Oreja de Van Gogh tocaba sus primeros acordes, componía sus primeros temas y cantaba sus primeras canciones en el local de ensayo que, tres décadas después, sigue viéndolos crecer.

Cabe recordar a aquellos que hayan conseguido adquirir alguna entrada que, para garantizar la seguridad de estas, se enviarán en un plazo mínimo de 48 horas antes del concierto, en la dirección de correo electrónico facilitada en la compra.

La cita abrirá las puertas a las 20,00 horas aunque el concierto comenzará a las 22,00 horas en el escenario Unicaja del recinto Marenostrum.

Además de la Oreja de Van Gogh, el día antes, el viernes 26 de junio, será el turno de Romeo Santos y Prince Royce que por primera vez en una gira conjunta, se unen para ofrecer un espectáculo "sin precedentes" frente al mar Mediterráneo.

El concierto, que ha conseguido agotar también todas sus entradas, comenzará a las 21,30 horas en el escenario Unicaja del recinto Marenostrum que será testigo de un encuentro "legendario" que los amantes del género latino han esperado durante más de una década.