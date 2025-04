La organización confía en celebrar los actos de la Esperanza y Cachorro en Roma: "Nos han transmitido gran tranquilidad"

SEVILLA/MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional para la Gran Procesión que llevará al Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro de Sevilla y a la Virgen de la Esperanza de Málaga a Roma, Paloma Saborido, ha confiado en que se celebren los actos previstos a pesar de la muerte del papa Francisco este lunes, y ha asegurado que desde el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano les han transmitido "una gran tranquilidad, que probablemente se continúen con los eventos del Jubileo".

En primer lugar, en declaraciones a Europa Press, Saborido ha expresado que desde la organización están "muy apenados por el fallecimiento del Santo Padre, no solo porque es el papa de nuestra Iglesia, sino porque él ha sido una pieza clave para la organización del Jubileo de las Cofradías y ha sido un defensor a ultranza de la religiosidad popular". "Estábamos muy interesados y con mucho ánimo en su mejoría para poder compartir con él este evento, que es único en la historia de la Iglesia", ha dicho.

Así, la coordinadora y miembro de la Comisión del Jubileo ha indicado que en la mañana de este lunes se han puesto en contacto con ella "desde el Dicasterio para la Evangelización, desde el Vaticano, para transmitirnos una gran tranquilidad, que probablemente se continúe con los eventos del Jubileo". Según Saborido, "el Jubileo ya está programado, todos los eventos jubilares de aquí a final de año están previstos".

"Estamos hablando de que es un Año Santo, de que el Jubileo ordinario se celebra cada 25 años, estamos hablando además de que millones de peregrinos tienen previsto ir a Roma para sus peregrinaciones, que son viajes espirituales, y la Iglesia o los que llevan los designios de la Iglesia tienen en cuenta todas estas cuestiones", ha manifestado.

"Así que nosotros seguimos trabajando en la procesión", ha incidido la coordinadora nacional, quien ha apuntado que "nos queda casi un mes para el Jubileo de las Cofradías, queda mucho tiempo todavía" y ha asegurado que tenía previsto desplazarse a Roma esta semana desde el miércoles para reuniones para la organización de la procesión, una de ellas en el propio Dicasterio de Evangelización para aspectos logísticos, "y no se ha cancelado, se mantiene".

Además, ha apuntado que "la propia organización del Dicasterio sigue trabajando en los eventos jubilares". "Entiendo la preocupación, entiendo la intranquilidad de muchos cofrades que van a desplazarse a Roma, por eso transmito lo que nos han transmitido, a su vez, desde el Dicasterio", ha manifestado.

Saborido ha insistido en que "no podemos perder de vista algo que es más importante, que es un día para despedir al papa Francisco, que ha sido un gran papa de nuestra Iglesia", pero ha asegurado que "aun no siendo hoy el día para hablar del Jubileo, nos están transmitiendo una gran tranquilidad".

También ha expresado "la inmensa suerte" de haber escuchado al papa Francisco "hablar de la religiosidad popular, hablar de nuestras cofradías, de nuestra Semana Santa; todos los que hemos tenido esta oportunidad sabíamos de su implicación y de la importancia que él daba a la misión evangelizadora de las cofradías en nuestra Iglesia del siglo XXI".

Por otra parte, el alcalde hispalense, José Luis Sanz, también ha señalado que la Gran Procesión "en principio no será afectada", ya que "el papa estaría elegido antes del 17 de mayo". Así lo expresaba el regidor sevillano en una rueda de prensa, celebrada este lunes en el Consistorio, para realizar un balance de la Semana Santa en la capital andaluza.

De este modo, el calendario en cuanto a traslados y cultos no experimenta cambios hasta el momento, a la espera de conocer la fecha de celebración del cónclave del que saldrá el nuevo Pontífice, que como muy tarde empezaría el 17 de mayo, es decir, 20 días despúes de la muerte del Santo Padre. A esa reunión están convocados con derecho a voto todos los cardenales que no hayan cumplido 80 años, que en la actualidad son 138.

En este sentido, las imágenes del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro de Sevilla y de María Santísima de la Esperanza de Málaga se trasladarán la segunda semana de mayo en un mismo convoy, mientras que tanto el paso como el trono y las insignias lo harán en ferry desde Valencia.

Ambos titulares llegarían el martes 13 de mayo a Roma, según lo previsto, y sería el miércoles, jueves y viernes, cuando recibirían culto en la Basílica de San Pedro.

Un día más tarde, el sábado 17, tendría lugar la Gran Procesión que protagonizarían ambas tallas dentro de un cortejo formado por 2.000 personas --entre los 600 cirios que acompañarían a las imágenes, cuadrillas y portadores, y bandas de música--.

Al respecto, durante el recorrido, el Cachorro iría acompañado por los sones de la Banda de Música de la Puebla del Río y la Banda de Música de la Oliva de Salteras, unidas de forma especial para esta ocasión, y la Esperanza de Málaga lo haría por la Banda de Música de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza.

UN RECORRIDO DE SEIS HORAS

Tras la ampliación del itinerario aprobado por el Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma, el recorrido fijado es el siguiente: Piazza Celimontana, donde estará la estructura efímera desde la que saldrán las imágenes; via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

El comienzo de la procesión está previsto para las 17,00 horas, mientras que su finalización se ha fijado en torno a las 23,00 horas, en un trayecto en el que se van a recorrer enclaves como el arco de Constantino o la piazza del Colosseo.