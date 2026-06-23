Organizan en Cortes de la Frontera una ruta inmersiva para detectar oportunidades económicas en torno al corcho

La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, presenta la Jornada 'Innovación y Transformación Industrial del Corcho de los Montes Alcornocales en la provincia de Málaga' - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación, a través de La Noria, organiza una ruta inmersiva para detectar oportunidades económicas en torno a la transformación del corcho en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera.

Será el 30 de junio bajo el título 'Innovación y transformación industrial del corcho de los montes alcornocales en la provincia de Málaga' destinada a empresarios y propietarios agroforestales, profesionales de la bioconstrucción, universidades, ayuntamientos y entidades públicas.

Enmarcado en el proyecto europeo Embeded, al sector agroforestal, al de la bioconstrucción y a las entidades públicas para generar sinergias e impulsar nuevas vías de negocio en torno al alcornocal en la Serranía de Ronda y el Valle del Genal.

El evento, organizado por la Diputación en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, plantea una enriquecedora ruta inmersiva "que situará a este municipio en el centro del debate sobre la bioeconomía, la innovación y el futuro de nuestros territorios rurales", según ha informado la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y de Despoblamiento, Antonia Ledesma.

Ha explicado que junto al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera "compartimos una misma visión: que nuestros pueblos no solo conserven su patrimonio natural y cultural, sino que sean capaces de generar riqueza, empleo y oportunidades a partir de él".

Asimismo, ha agradecido el trabajo del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, cuyo presidente José Antonio Rodríguez y su gerente, Juan Jiménez, han estado presentes, así como el alcalde de Yunquera, José María Rodríguez. "La cooperación entre administraciones y entidades es fundamental para que proyectos como este salgan adelante", ha precisado.

PROGRAMA INMERSIVO SOBRE EL TERRENO

El programa contempla una serie de dinámicas técnicas sobre el terreno que incluyen una visita demostrativa de la saca tradicional del corcho en su entorno natural, visibilizando un ecosistema de oficios tradicionales altamente especializados, como hacheros, rajadores, recogedores, arrieros o pesadores, que dependen del conocimiento intergeneracional, la destreza manual y el respeto absoluto al árbol para no dañarlo.

Asimismo, los asistentes conocerán de primera mano las actividades que se realizan en el centro de almacenaje Aley y sus instalaciones de autoclave para la limpieza del corcho.

Al tratarse de una actividad con plazas limitadas reservadas a perfiles técnicos y empresariales, las inscripciones deben gestionarse formalmente a través del formulario habilitado en la página web oficial de La Noria.

UN FUTURO SOSTENIBLE COMARCAL

Ledesma ha recordado que la saca del corcho es uno de los pocos oficios totalmente sostenibles que quedan: no destruye el monte sino que contribuye a su limpieza, a la prevención de incendios y al mantenimiento de la biodiversidad. Cada año es el sustento de muchas familias y genera un importante balón de oxígeno a las arcas municipales.

"Y si hay un lugar donde el corcho forma parte de la vida cotidiana, ese es Cortes de la Frontera. Sus más de 17.000 hectáreas de alcornocal convierten al municipio en uno de los grandes referentes de Andalucía, generando empleo y siendo sustento para numerosas familias", ha añadido.

El marco del proyecto europeo Embeded Esta iniciativa se circunscribe dentro de la estrategia de equilibrio territorial y desarrollo rural de la institución provincial en el marco del proyecto europeo Embeded, una iniciativa financiada por el prestigioso programa Horizonte Europa de la Unión Europea.

La Diputación de Málaga participa activamente como socia dentro de este consorcio junto a otras 15 prestigiosas entidades de España, Irlanda, Portugal y República Checa, con el objetivo claro de transformar los residuos forestales en biomateriales de alto valor ecológico y baja huella de carbono.