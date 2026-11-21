Administraciones y asociaciones de Málaga organizan un encuentro entre profesionales y familias con motivo del Día Internacional del Superviviente de Suicidio - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, junto al resto de administraciones y asociaciones que integran la Mesa Técnica para la Prevención de Suicidios, se suma con la celebración de un encuentro al Día Internacional del Superviviente de Suicidio que se conmemora el tercer sábado de noviembre.

El objetivo es dar visibilidad a esta problemática para que deje de ser un tabú y dar a conocer a la ciudadanía los recursos existentes que se ofrecen directamente a través de profesionales formados en la detección de conductas suicidas, así como destacar la importancia de proporcionar a familiares y personas allegadas --denominadas supervivientes-- el apoyo psicológico y emocional necesario para afrontar la pérdida y el duelo, que puede conducir a situaciones de culpa irracional, estigmatización social, vergüenza o la búsqueda constante de respuestas para intentar comprender lo sucedido.

Para conmemorar este día de sensibilización que se celebra este sábado, el concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asistido, junto a representantes de las entidades que componen la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio a la jornada celebrada para conmemorar este día y que ha reunido a profesionales y personas supervivientes en torno a un espacio distendido para la escucha y la convivencia.

En concreto, las entidades que componen la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio son la Asociación Teléfono de la Esperanza, Fundación Alhelí, Grupo de Orientación y Apoyo Psicológico de Parcemasa, Asociación Afenes, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y la Universidad de Málaga, junto a la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía, y la Diputación de Málaga. El acto, que ha tenido lugar en la Sala Benalmádena del edificio de La Térmica, ha consistido en la lectura de un manifiesto y los testimonios de personas supervivientes pertenecientes a la Fundación Alhelí y Teléfono de la Esperanza, mientras que la actuación de la cantante y cómica Paloma Lirola ha puesto el cierre.

Asimismo, en el marco de esta jornada se ha lanzado una campaña informativa bajo el lema '¿Lo hablamos?', que se está difundiendo en mupis municipales, relojes digitales y en la pantalla de El Corte Inglés.

En este contexto, desde la Mesa Técnica se incide en la importancia de dar visibilidad y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta realidad, así como dar difusión de los recursos asociativos con los que cuenta la ciudad para ayudar tanto a las personas con conductas suicidas o autolíticas como a las personas de su entorno.

Además de la línea telefónica 024 de atención a la conducta suicida impulsada por el Ministerio de Sanidad (gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año), a través de las entidades que conforman la Mesa Técnica, Málaga cuenta con una serie de recursos incluidos en la guía editada el pasado mes de septiembre y disponible en la web https://prevencionsuicidiomalaga.uma.es/.