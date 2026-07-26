Pablo López y Hombres G entre las actuaciones de la próxima semana en Marenostrum Fuengirola (Málaga)

Concierto de Pablo López en Marenostrum - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en el citado municipio malagueño, acoge el próximo jueves 30 de julio el concierto de Pablo López. Una cita "muy especial" ya que se trata de la primera vez que el cantante malagueño actúa en el festival.

López, que tuvo que aplazar a principios de julio este concierto por una lesión, se reunirá con los fans en la ciudad que lo vio crecer, y que se convertirá, sin duda, "en uno de los conciertos más emotivos del año", según apuntan desde Marenostum.

El escenario Unicaja recibe esta cita que comienza a las 22,00 horas. Las puertas del concierto estarán abiertas desde las 20,00 horas y todavía hay entradas desde 55 euros en la página oficial.

Esta parada se incluye en su gira que lleva por nombre homónimo el del último trabajo discográfico 'El Niño del Espacio', y que se publicará próximamente.

El viernes 31 de julio será el turno de los 16 artistas de la edición de 2025 de Operación Triunfo. El concierto tendrá lugar en el escenario principal a las 22,00 horas. Aún hay entradas para poder disfrutar de la gira con todos los concursantes.

Hombres G llega el sábado 1 de agosto a Marenostrum. El concierto comenzará a las 21,30 horas en el escanerio Unicaja y las entradas se pueden adquirir desde 56,50 euros.

Su gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, que mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario desde el principio.

"Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante", señala el grupo en la web del festival.

Para concluir la semana, el domingo 2 de agosto, algunos de los nombres más destacados del panorama urbano y latino se reúnen en una nueva edición de 'Vibras'.

El cartel lo componen Nicky Jam, Maria Becerra y Kapo. El show comienza a las 18,00 horas y las entradas se pueden adquirir en las plataformas oficiales desde 66 euros.