Un paciente amenaza a un médico de Urgencias del Clínico de Málaga tras exigir que le realizaran una prueba

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MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un paciente ha amenazado a un médico del servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga tras exigir que le realizaran una prueba diagnóstica.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 1 de octubre, según han indicado desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en un comunicado. Al parecer, el paciente acudió al centro hospitalario con una dolencia abdominal de meses de evolución y tras acceder a la consulta médica exigió que se le realizara una prueba de imagen.

Según el SMM, el facultativo, tras explorar a la paciente y conocer por la usuaria que ya le habían realizado estudios en una clínica privada y le habían detectado una patología no urgente, para la cual había sido tratada, estimó oportuno no llevar a cabo nuevas pruebas complementarias de diagnóstico de manera urgente. En cambio, sí le aconsejó que acudiera a su médico de familia.

Tras ello, y al no recibir la usuaria la respuesta que esperaba, "empezó a cuestionar e intentar manipular al médico y se levantó y empezó a pegar golpes en la mesa, acercó su cara a pocos centímetros de la del profesional mientras le vociferaba y le amenazaba, además de exigirle de nuevo que le tenían que realizar un TAC en el mismo momento".

Según el SMM, el médico, acompañado de una compañera residente, "sintió que su integridad física corría peligro debido a la agresividad y el tono amenazante de la paciente", y, "al no contar con una salida de emergencia en la consulta ni alcanzar el botón de pánico, tuvo que avisar a los vigilantes de seguridad del hospital tras lograr esquivarla".

Tras los hechos, el facultativo interpuso una denuncia y se ha quejado "de tener que soportar durante su horario laboral este trato y esta situación, cada vez más frecuente, además de reconocer que sienten miedo en muchas ocasiones".

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha criticado de nuevo "este caso de violencia a este compañero en el ejercicio de sus funciones" y ha exigido a la Administración "medidas que velen por la seguridad de sus trabajadores, que ya de por sí soportan una presión asistencial y una sobrecarga laboral sobredimensionada, y, por ello, han celebrado esta mañana una concentración en la entrada del servicio de urgencias del hospital".

Por último, han recordado que en este año 2026, el SMM "ha contabilizado un total de 45 agresiones, tanto físicas como verbales, en la provincia de Málaga".