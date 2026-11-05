Pacientes y familiares de neurorrehabilitación de Vithas Xanit Internacional participan en una gincana adaptada para visibilizar el ictus y el daño cerebral - VITHAS XANIT INTERNACIONAL

Para visibilizar el ictus y el daño cerebral

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital Vithas Xanit Internacional, con motivo del Día Mundial del Ictus, que ha tenido lugar a finales de octubre, ha organizado una gincana adaptada en la que han participado pacientes y familiares.

El objetivo de esta iniciativa ha sido acercar al entorno cotidiano las capacidades trabajadas durante el proceso rehabilitador y poner en valor los avances alcanzados por los pacientes, así como evidenciar cómo la recuperación de funciones motoras, cognitivas y comunicativas contribuye a mejorar su autonomía y calidad de vida, han indicado desde Vithas en un comunicado.

Esta actividad, diseñada por los profesionales del hospital, ha combinado retos, ejercicios físicos y dinámicas en equipo adaptados a las capacidades y necesidades de cada participante.

La directora asistencial de Irenea en el Hospital Vithas Xanit Internacional, Myrtha O'Valle, ha explicado que "comprender una instrucción, recordar una pista, manipular un objeto o coordinarse con otra persona son acciones que permiten poner en práctica habilidades motoras, cognitivas y comunicativas en un entorno lúdico y compartido".

Según O'Valle, "los déficits y secuelas varían en cada persona y pueden afectar al movimiento, la sensibilidad, la comunicación, la deglución, la atención o la memoria".

"También --ha continuado-- pueden aparecer cambios emocionales y conductuales y, en los casos más graves, alteraciones del estado de consciencia. Estas dificultades repercuten en la autonomía y pueden condicionar la vuelta al trabajo, los estudios y las relaciones familiares y sociales".

Esta diversidad de secuelas pone de relieve la importancia de abordar la recuperación de forma integral y de ayudar a las familias a comprender las dificultades y los logros de cada paciente. Con este objetivo, la gincana ha ofrecido un espacio para compartir experiencias, reconocer los avances y conocer los apoyos que cada persona necesita.

Por su parte, el director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, José Antonio Ródenas, ha destacado que "actividades como esta gincana adaptada ayudan a visibilizar las consecuencias menos conocidas del daño cerebral y a comprender que una lesión de este tipo transforma la vida de toda una familia".

"Como hospital, nuestro compromiso es ofrecer una atención integral que tenga en cuenta tanto al paciente como a su entorno", ha continuado Ródenas.

DE LA REHABILITACIÓN A LA VIDA COTIDIANA

La participación de las familias es uno de los pilares del abordaje del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea), entidad miembro del Instituto de Neurociencias Vithas.

Desde la Unidad de Rehabilitación Neurológica de Vithas Xanit Internacional, que sigue el modelo desarrollado por Irenea, el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas, se trabaja para ofrecer una atención especializada y personalizada a las personas con daño cerebral adquirido y otras patologías neurológicas.

Este instituto, integrado en el Instituto de Neurociencias de Vithas, cuenta con una red de centros especializados en distintos hospitales del grupo, lo que permite abordar de forma integral las secuelas derivadas del daño neurológico.

Por último, han recordado que, en España, al menos 414.000 personas viven con daño cerebral adquirido, según datos del INE recogidos por la Federación Daño Cerebral Estatal. El ictus está detrás de más del 80 % de los casos, seguido de los traumatismos craneoencefálicos. Otras causas incluyen los tumores cerebrales, las infecciones del sistema nervioso central y la falta de oxígeno en el cerebro.