Pacientes de Quirónsalud Málaga reciben la visita de los Reyes Magos junto a jugadores del Unicaja Baloncesto

Visita al Hospital Quiron Malaga de los reyes magos y jugadores del Unicaja Baloncesto. - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos han visitado este lunes junto a jugadores del Unicaja Baloncesto a los niños y mayores ingresados en el Hospital Quirónsalud Málaga para llevarles regalos e ilusión en vísperas del Día de Reyes.

Así lo han informado desde el centro hospitalario en una nota, en la que han indicado que ha sido una mañana "cargada de ilusión en la que el baloncesto se transformó en sonrisas, regalos y momentos inolvidables para los paciente y empleados".

En esta ocasión, los jugadores Jonathan Barreiro, Chase Audige y Killian Tillie fueron junto con Sus Majestades al centro hospitalario para "con cercanía, cariño y muchas ganas de compartir", repartir regalos.

Esta visita "refuerza la estrecha relación entre el Unicaja Baloncesto y el Hospital Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del club desde la temporada 2011-12", ha asegurado el hospital, apuntando que desde entonces, el centro sanitario se encarga de realizar los reconocimientos médicos de pretemporada y de atender todas las necesidades de salud de los jugadores a lo largo del año.

"Se ha cumplido un gesto solidario que demuestra que, más allá de la cancha, el Unicaja sigue jugando en equipo para llevar esperanza, ilusión y cercanía en una fecha tan señalada", han concluido desde el grupo hospitalario.