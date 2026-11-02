El Palacio de Valdeflores de Málaga acoge un festival de performance sobre la Generación del 27

El Palacio de Valdeflores en Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ha programado el Festival de Performance 'Aviso Litoral: Generación del 27 en acción', que acoge el Palacio de Valdeflores, en la calle Carretería, 60, todos los martes del mes de noviembre.

Las sesiones, coordinadas por el colectivo La Burra Negra, contarán desde el día 3 de noviembre con destacadas figuras de la performance y el arte en vivo en horario de tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha explicado que "este ciclo reflexionará desde el presente más actual, a través del arte de acción contemporáneo y en puertas del centenario, sobre el legado del 27, considerado como la Edad de Plata de la cultura española".

Esta actividad se enmarca en la programación especial que conmemora los 100 años de la Revista Litoral. En esta emblemática publicación malagueña, se editaron las primeras obras de los autores del 27 tras ser fundada, en noviembre de 1926, por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.

Asimismo, López Mestanza ha detallado que estas jornadas performativas se celebrarán en el patio del Palacio de Valdeflores, el rehabilitado edificio del siglo XVIII que alberga la nueva sede del Centro Cultural Generación del 27 y al que, próximamente, la Diputación trasladará la misma Imprenta Sur en la que nació Litoral.

CICLO

El Festival de Performance 'Aviso Litoral: Generación del 27 en acción' toma como referencia la época en la que se puso en marcha la mítica revista. Y, un siglo después, reflexionará desde prácticas diversas sobre cómo el cuerpo, la palabra, la imagen, el sonido, la acción o la memoria pueden seguir construyendo espacios de experimentación compartida.

Cada martes de noviembre por la tarde habrá dos sesiones de performance y se completarán con un conversatorio que propiciará el diálogo directo entre las artistas y el público.

El ciclo comienza el 3 de noviembre con sendas propuestas de Victoria O. Téllez e Isabel León previstas a las 19,00 y las 20,00 horas, respectivamente.

En primer lugar, Victoria O. Téllez estará al frente de la acción 'Diaporama', que se pregunta cómo configura la historia a las personas y plantea que hablar del pasado es hablar de lo que las compone. En esta experiencia performática, la artista multidisciplinar malagueña se asoma a los entresijos de aquellas imágenes y relatos que forman nuestra vida desde el inconsciente colectivo.

Por su parte, la artista visual y performer extremeña Isabel León desplegará 'Si me pongo en plan serio me parece que me está saliendo bigote', abrazándose con su título a las palabras de una escritora tan vinculada a la Generación del 27 y a Málaga como Concha Méndez.

Isabel León pone el foco sobre el contexto político y social de la época, especialmente sobre la situación de las mujeres, y reflexiona sobre cómo pudo influir a las artistas y pensadoras del 27.

El martes 10 de noviembre, a las 19,00 horas, Lula Amir y Sara J. Leiva irrumpen con 'Aurora'. Esta pieza revisita 'De la Aurora', de María Zambrano, desde el territorio que ella habitó, como espacio de vaciamiento, para difractar lo incierto y lo fragmentario de un presente que se vuelve inhabitable.

Ese mismo día, a las 20,00 horas, será el turno de Verónica Ruth Frías. Su performance 'En hombros de gigantas', parte de Las Sinsombrero para hablar de aquellas mujeres que estuvieron, crearon y sostuvieron, pero cuya presencia fue desplazada de la historia.

Por otro lado, el martes 17 de noviembre, a las 20,00 horas, Juan Gómez Alemán irrumpirá en el mismo espacio con 'Ouija con la Generación del 27'. Se trata de una performance de espiritismo, con un marcado carácter didáctico y documental, que propone un encuentro imposible con Federico García Lorca, Pepín Bello, Maruja Mallo, La Argentinita y otras figuras vinculadas a una de las épocas más fascinantes de la cultura española.

Posteriormente, a las 21,00 horas, estará La Patri con su proyecto 'Con cantes de quicio, IV'. Su propuesta consiste en activar, desde el cante del aficionado, una serie de letrillas trabajadas a partir de textos de Rosa Chacel y lanzadas a modo de pregón, que narran en un tono poético y accesible, los pensamientos y preocupaciones de la juventud malagueña.

Las jornadas performativas concluirán el martes 24 de noviembre con las dos últimas sesiones. A las 19,00 horas, el colectivo Leer es Sexy (Cristina Celada y José Manuel Tabernero) desarrollará 'Persona, democracia y Cher', un acercamiento tímido a la obra de María Zambrano.

Posteriormente, a las 20,00, la última de las actuaciones correrá a cargo de Nieves Correa, una de las figuras pioneras del arte de acción en España. Su performance se titula 'Tiempos verbales: Futuro anterior', y trabajará dentro del patio de luces con el público situado fuera de ese espacio.

EL HITO DE 1926

El hito del nacimiento de la Revista Litoral en 1926 ha servido de referencia al colectivo La Burra Negra para confeccionar este festival de performance, en el que se defiende la idea de que "la Generación del 27 no fue una generación únicamente porque un grupo de artistas coincidiera en una fecha o compartiera una estética".

Las coordinadoras de este ciclo plantean que el 27 fue "una comunidad de afinidades: un entramado de amistades, colaboraciones, revistas, editoriales y espacios de encuentro donde la creación se entendía como un proceso compartido". Y lo hacen desde Málaga, donde "algunos estudios sitúan una suerte de 'Generación del 26', un momento previo en el que ese tejido artístico ya estaba plenamente vivo", según recuerdan las integrantes de La Burra Negra, colectivo de Artes de Acción situado en el municipio malagueño de Totalán.

A través de estas jornadas performativas, se acercan a ese legado "no como un episodio histórico cerrado ni como un homenaje, sino como una práctica capaz de seguir generando preguntas". Y, al mismo tiempo, revisitan el 27 recuperando las voces de creadoras como Maruja Mallo, Concha Méndez, Ernestina de Champourcín o Josefina de la Torre, entre muchas otras, "cuyas aportaciones quedaron durante demasiado tiempo relegadas a los márgenes".