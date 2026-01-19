El Papa nombra al sacerdote malagueño Rafael Vázquez consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso

Rafael Vázquez nuevo consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. - CONFERENCIA EPISCOPAL

MADRID/MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha nombrado consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso al sacerdote español Rafael Vázquez, director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión Episcopal para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso. La Santa Sede ha hecho público el nombramiento este lunes 19 de enero.

El cardenal George Jacob Koovakad es el prefecto de este Dicasterio, que tiene entre sus fines fomentar y regular las relaciones con los miembros y grupos de las religiones que no estén consideradas bajo el nombre de cristianas, a excepción del judaísmo, cuya competencia pertenece al Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, según ha informado la Conferencia Episcopal (CEE).

En un comunicado difundido por la Diócesis de Málaga, el sacerdote malagueño ha precisado que acoge el nombramiento "con alegría" y ha señalado que es "otra responsabilidad más pero también un reconocimiento a nuestra diócesis, a la generosidad de nuestros obispos que permiten que, a pesar de tener pocos sacerdotes, algunos nos dediquemos a trabajar más tiempo fuera que dentro".

"Detrás de estos nombramientos hay muchas decisiones, además de la disposición de la persona concreta". "Si no hubiera habido personas que se encargaron de enviarme a estudiar y formarme sobre esta tarea pastoral, si no me hubieran dado responsabilidades en el campo del diálogo ecuménico y del diálogo interreligioso, si la Diócesis no hubiera sido generosa para dejarme trabajar en la Conferencia Episcopal, prestando este servicio a la Iglesia de España... probablemente ese nombramiento no hubiera surgido", ha dicho.

Según ha explicado, un Dicasterio "es un organismo de la Santa Sede que ejecuta las líneas de trabajo de la Iglesia Universal"; en este caso, en el campo del diálogo interreligioso, fundamentalmente con musulmanes y religiones orientales. "Hay distintos campos de trabajo como la formación o el diálogo directo. Cada Dicasterio tiene su Prefecto o presidente, que suele ser un cardenal; y también hay obispos que forman parte de él, como nuestro obispo Monseñor Satué", ha precisado.

Además, ha dicho que también hay un equipo de trabajo más directo de oficiales y el elenco de consultores, que son especialistas a los que convocan varias veces al año y encargan determinadas misiones específicas en función de la especialidad y preparación. Además, se dedican también a aconsejar las tareas que va haciendo el Dicasterio. "En ese elenco estaría yo. Gracias a Dios, eso no implica que me tenga que trasladar a Roma, así que seguiré haciendo mis tareas como hasta ahora, sumándole una más", ha señalado.

Según ha asegurado, conoce a otros sacerdotes de otras diócesis de España que están trabajando como consultores en el Dicasterio de la Unidad de los Cristianos, también en las iglesias orientales, y otros como oficiales en distintos dicasterios. España tiene varios colaboradores en la Santa Sede, ademas de los obispos".

También ha indicado que estaba "muy ilusionado de que fuese en esta semana", que se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, aunque ha dicho que la noticia del accidente ferroviario le ha impactado "muchísimo, pues una línea que cojo habitualmente y creo que ahora mi corazón está más en la petición y la oración por todas las personas que han fallecido, así como por los heridos, sus familiares y todas las personas que están atendiéndolos, tanto sanitarios como de rescate".

"Acojo la noticia con alegría pero con el corazón al lado de las víctimas", ha manifestado Vázquez, quien ha ha asegurado que este lunes han pedido que, en toda España, "además de rezar por la unidad de los cristianos se tengan presentes a todas las víctimas".