El Parlamento rechaza una PNL de UPporA para que la Junta se haga cargo del 90% de la deuda de Tívoli World

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento de Andalucía ha debatido este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo de Unidas Podemos por Andalucía para "reclamar la implicación de la Junta de Andalucía" en la reapertura del parque de atracciones Tívoli World de Benalmádena (Málaga), y que el Gobierno autonómico se haga cargo del 90% de deuda --nueve millones-- que arrastran estas instalaciones. La propuesta ha sido rechazada con siete votos a favor y diez en contra.

Según ha indicado Ahumada, la Junta de Andalucía puede hacerse cargo de dicha deuda fijando mecanismos de compensación para que estas cantidades reviertan en un plazo de diez años a las arcas públicas, así como que se logre que el complejo abra sus puertas "lo antes posible para el fortalecimiento de la economía turística y el empleo de la Costa del Sol y de Andalucía".

En este punto, ha recordado que "al inicio del conflicto todas las administraciones se comprometieron en apoyar la reapertura del Tívoli, pero la realidad es que, excepto el Ayuntamiento de Benalmádena, ninguna ha hecho nada". Así, ha lamentado que la Junta de Andalucía "no se haya implicado pese a tener competencias en materia de economía, turismo, transformación económica, empleo y para la protección del suelo productivo".

El parlamentario de izquierdas ha criticado que la mesa de diálogo anunciada por el consejero de Turismo, Juan Marín, "ni siquiera ha llegado a convocarse" y ha asegurado que el argumento sobre el propietario de la empresa ya no se sostiene: "Hay una sentencia que deja claro que la empresa Tremón es la propietaria de Tívoli y, por tanto, quien tiene que hacerse cargo de reabrir el parque y asumir a la plantilla".

El escollo que queda, ha añadido Ahumada, "es el pago de la deuda pública con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Hacienda, por un montante de nueve millones de euros" y ha indicado que el Gobierno central "ha trasladado su disposición a reducirla al mínimo".

Por todo ello, ha incidido en que se trabaje para que Tívoli World, "que es una cabeza tractora de la economía", reabra sus puertas: "Proponemos que se disponga llegar a un acuerdo con Tremón para la reapertura, para la reincorporación de trabajadores y que la Junta ponga el 90% de la deuda, que es coyuntural, y que esa deuda sea revertida para uso y disfrute del conjunto de Andalucía".

En este sentido, ha invitado también a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental y a la Diputación a que colaboren: "Es de recibo apoyar a Tívoli con hechos y hoy hay una propuesta para que pasemos del dicho al hecho".

En los mismos términos se ha pronunciado el parlamentario andaluz del PSOE José Luis Ruiz Espejo, quien ha apoyado la PNL y ha incidido en la importancia del Tívoli World, "referente del ocio nacional e internacional", y de su reapertura para la Costa del Sol, aunque ha criticado que "no todos" están poniendo "el mismo énfasis" para que vuelva a abrir sus puertas.

Precisamente, este 2022 se cumplen 50 años desde que abriera "y sería una pena que los cumpla con las puertas cerradas". Además, ha recordado que son más de 100 los profesionales que no pueden desarrollar su trabajo a lo que hay que sumar los empleos indirectos. Tras destacar el trabajo del Ayuntamiento de Benalmádena, con encuentros, reuniones para facilitar su apertura, y la decisión de proteger los terrenos para que no se pueda edificar en ellos, ha lamentado que la Junta de Andalucía "no haya tenido la implicación" a través de las diferentes consejerías.

El parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha tomado la palabra durante la comisión y ha trasladado el voto en contra a la iniciativa de UPporA por pedir "el rescate de la Junta a una empresa privada, que tendrá que hacer frente a sus deudas como marque la ley y el ordenamiento jurídico".

Así, ha lamentado la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de Tívoli World, un parque que es "un enclave atractivo para atraer turismo y que puede servir de aliciente para el desarrollo de la localidad". No obstante, ha aclarado: "Resulta llamativo que ustedes que defienden lo público digan que se rescate una empresa privada que tienen unas deudas a las que tendrá que hacer frente como marque la ley".

Por su parte, Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos, ha lamentado la "difícil situación" que atraviesa Tívoli World y sus trabajadores y ha aludido al "grave impacto" de la crisis sanitaria en el sector del ocio y a la "disputa sobre la propiedad" del parque malagueño.

"Su reapertura no está garantizada, poniendo en peligro cientos de empleos así como uno de los principales reclamos de ocio de Andalucía. Es un parque de más de 65.000 metros cuadrados que fue inaugurado en 1972, actualmente la empresa que lo explota está en concurso de acreedores con una cuantiosa deuda de once millones e inmersa en un litigio judicial y la Junta está dispuesta a ayudar", ha dicho, añadiendo que cuando se resuelva "se constituirá la mesa de diálogo y se aportarán soluciones".

Mientras tanto, el parlamentario del PP por Málaga José Ramón Carmona ha mostrado el "orgullo" que es tener en la provincia un parque de atracciones como Tívoli: "Es y sigue siendo muy importante, el parque y sus trabajadores que no ven la luz al final del túnel y el PP está seriamente comprometido para que se vuelva a abrir cuanto antes".

Sin embargo, ha insistido en que "no se pueden hacer trampas al solitario porque la PNL podía haberse titulado 'el dinero público no es de nadie' o 'Vamos a hacer lo mismo con los 50 millones de Plus Ultra', ironizando con que hubiera sido "una buena propuesta de Podemos que once de esos millones fueran a pagar las deudas de Sandokán", en referencia al que fuera propietario de Tívoli World.

"Creo sinceramente que este tema no es baladí", ha dicho el dirigente del PP, quien se ha mostrado seguro de que la Junta trabajará para que los terrenos del parque "no se puedan convertir nunca en suelo residencial".

En este punto, ha pedido "ayudar a las familias, prestar soluciones pero no sacándose de la chistera once millones para pagar a una empresa, para pagar además el 90% de la deuda, no el 92 o el 93%. ¿Por qué en vez de once no ponemos 15 y pagamos otros negocios fallidos de Sandokán?", se ha preguntado Carmona, quien ha finalizado: "Benalmádena merece respeto y no trampas al solitario".

En su réplica, tras escuchar a los portavoces del resto de grupos parlamentarios, Guzmán Ahumada ha criticado los "nuevos brindis al sol y pronunciamientos" en esta comisión: "Todos lo ponemos en valor pero cuando hay que ejercer las competencias nos ponemos de perfil".

Así, ha justificado esta PNL y la petición a la Junta "por las competencias que tiene y nuestro principal cometido es fiscalizar y proponer iniciativas para que las ejecute el Ejecutivo andaluz". Ha lamentado la "mala noticia": "El Parlamento no apoya las justas reivindicaciones de los trabajadores, que están luchando por la reapertura de un símbolo y por eso pedimos un plan de rescate en esta cuestión coyuntural".

"No es sólo por el centenar de trabajadores sino por los eventuales, por las pequeñas y medianas empresas alrededor de Tívoli y porque es un dinero que puede revertir" en la provincia, recordando que la Diputación de Málaga tenía firmados convenios para que sus escuelas deportivas u otras similares pudieran acceder a este parque de atracciones.

Ahumada ha lamentado que ni siquiera haya habido enmiendas a la PNL de su grupo: "Hemos dicho esta solución porque entendemos que puede ser una salida pero solo he escuchado brindis al sol pero ni un hecho. Tívoli es viable, la deuda es coyuntural por un mal empresario que cuando pudo no pagó y eso no lo podemos pagar todos y todas y lo que pedimos no es ilegal. Tívoli no se cierra".