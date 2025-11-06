El parque tecnológico de Málaga impulsa la movilidad sostenible con la aplicación 'Málaga TechPark Conecta'

Archivo - Imagen de Málaga TechPark, PTA. Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. - MÁLAGA TECHPARK - Archivo

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parque tecnológico ubicado en la capital malagueña ha lanzado 'Málaga TechPark Conecta', una aplicación móvil desarrollada por TDconsulting, empresa perteneciente al Grupo TOPdigital, que busca transformar la forma en que los trabajadores de la tecnópolis se desplazan cada día e impulsar "una movilidad más sostenible y eficiente".

La herramienta, impulsada desde el grupo de Sostenibilidad del club de directivos Málaga TechPark Execs, del que pertenece la tecnológica que la ha desarrollado, promueve el uso compartido del vehículo y fomenta la colaboración entre empleados de distintas empresas, contribuyendo a reducir el tráfico, las emisiones y los costes asociados al transporte individual.

Con más de 27.000 trabajadores y más de 700 empresas instaladas, Málaga TechPark "afronta el desafío de gestionar la movilidad interna de un ecosistema empresarial en continuo crecimiento", según han manifestado a través de una nota.

En este contexto, han indicado que "Málaga TechPark Conecta se presenta como una solución digital creada específicamente para dar respuesta a estas necesidades, integrando innovación tecnológica, sostenibilidad y sentido de comunidad".

La aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS, permite registrarse fácilmente con el correo corporativo y crear un perfil de conductor o pasajero. A partir de ahí, los usuarios pueden ofrecer o solicitar trayectos, y el sistema utiliza algoritmos de coincidencia que identifican rutas compatibles en función de la ubicación, los horarios y la frecuencia de los desplazamientos.

El funcionamiento de la 'app' es sencillo, han apuntado, pero al mismo tiempo incorpora tecnología "avanzada para facilitar una experiencia práctica y segura".

Así, han señalado que los usuarios pueden gestionar trayectos puntuales o recurrentes, geolocalizar compañeros de ruta, comunicarse mediante mensajería interna y consultar estadísticas de ahorro de emisiones de CO2 y kilómetros recorridos de manera sostenible.

Además, el sistema incluye un modelo de reputación y valoración que refuerza la confianza entre los participantes, así como la posibilidad de integrar los desplazamientos con calendarios laborales para planificar viajes de forma automatizada.

En fases futuras, la plataforma incorporará nuevas funcionalidades, como la conexión con puntos de recarga de vehículos eléctricos, la integración con transporte público y un sistema de incentivos para los usuarios más activos.

La aplicación fue presentada recientemente a las empresas en una sesión informativa celebrada en el edificio The Green Lemon, donde los desarrolladores de TDconsulting ofrecieron demostraciones en directo y explicaron su potencial para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en los desplazamientos diarios.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Movilidad Sostenible de Málaga TechPark, que promueve el transporte compartido, la movilidad eléctrica y la gestión inteligente del tráfico, como parte de su compromiso con un modelo de parque más verde, conectado y eficiente.