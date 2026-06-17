Pasión Vega en concierto los días 25, 26 y 27 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga

Archivo - Pasión Vega en concierto - @BERNARDO DORAL/ TEATRO SOHO CAIXABANK - Archivo

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pasión Vega, una de las voces más brillantes de España, rinde un emocionante homenaje al universo del director Pedro Almodóvar, reinterpretando junto a Moisés P. Sánchez Quartet, una colección de canciones eternas que no nos dejarán indiferentes. Los días 25, 26 y 27 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank.

'Un año de amor', 'Volver', 'Cucurrucucú Paloma', 'A tú vera' o 'Ne me quitte pas...' son solo algunas de las canciones que podremos disfrutar en esta original propuesta, según han informado desde el teatro.

'Pasión Almodóvar' es una recopilación de las canciones más emblemáticas de las películas de Pedro Almodóvar, donde Pasión Vega comparte escenario con uno de los pianistas y compositores más reconocidos del panorama musical actual; Moisés P. Sánchez, quien también ha estado a cargo de los arreglos musicales. Un espectáculo dirigido por Joan Antón Rechi.

Pasión Vega es una artista única que "no grita el drama, lo acaricia. Cada canción suena a despedida lenta, a amor que dolió, pero valió la pena", han afirmado desde Soho CaixaBank.

Habrá boleros, coplas y por supuesto clásicos iberoamericanos reinterpretados desde "la libertad, que no envejecen porque siguen diciendo verdad". Las entradas están a la venta en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.