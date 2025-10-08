El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga acoge la XVII Maratón de Donación de Sangre

El Patio de Banderas del Ayuntamiento acoge la XVII Maratón de Donación de Sangre - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga acoge este miércoles una nueva edición de la Maratón de Donación de Sangre, una jornada solidaria que cumple 17 años.

El objetivo, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga, es garantizar las reservas del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, sensibilizar acerca de la necesidad de convertir la donación en un hábito y captar nuevas personas dispuestas a colaborar.

Las personas interesadas pueden pasarse por la Casona del Parque (avenida de Cervantes, 4) en horario ininterrumpido hasta las 21.00 horas, y pueden donar sangre y plasma, además de registrarse como donante de médula ósea.

Durante esta iniciativa, se espera llegar a la media de años anteriores de 400 donaciones. Para agilizar el proceso de la donación y conseguir una máxima fluidez, se han habilitado 20 camillas para extracción de sangre y cuatro puestos para donación de plasma.

El equipo está compuesto por 26 profesionales para la atención directa a las personas donantes --seis médicos, 13 enfermeros, seis conductores-celadores y un promotor--.

Asimismo, se dispone de cuatro áreas: recepción, reconocimiento médico, donación de sangre y donación de plasma, y refrigerio. También han desplazado tres unidades móviles.