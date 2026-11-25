La candidata de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados Patricia Rueda. - VOX MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados Patricia Rueda ha criticado este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "la falta de protección efectiva a las víctimas" y lo que en su opinión es "el fracaso" de las políticas del Ejecutivo en materia de igualdad y seguridad. "El Gobierno de Sánchez, que dice ser el más feminista, es una estafa para las mujeres porque las desprotege", ha dicho.

En un acto de campaña en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Rueda ha comenzado recordando a las víctimas de la violencia, así como a sus familias y, especialmente, a los hijos que sufren las consecuencias de estos crímenes, y ha instado a "pensar en esas 47 víctimas, en esos hijos que están sufriendo un drama y en esas familias destrozadas".

"Desde Vox condenamos todo tipo de violencia, el 25 de noviembre y cada día", ha asegurado la candidata, quien ha criticado que el Ejecutivo socialista "utilice el feminismo como bandera política" mientras que, a su juicio, "no garantiza la seguridad de las mujeres". "Sánchez es una estafa para las mujeres porque su Gobierno las desprotege, ha incidido.

En este sentido, ha significado que "las desprotege con leyes que no permiten una seguridad real y efectiva, que es precisamente lo que defiende Vox", al tiempo que ha cuestionado las políticas legislativas del Gobierno y ha criticado sus consecuencias sobre la protección de las víctimas.

Así, ha considerado que "no se puede presumir de ser el Gobierno más feminista mientras se ponen en marcha leyes que permiten que agresores sexuales salgan de prisión antes de tiempo". "Las mujeres necesitan protección, seguridad y respuestas, no propaganda", ha abogado la candidata malagueña, quien también ha puesto el foco en "el incremento de las agresiones sexuales".

Al respecto, ha sealado que "un 216% han crecido las agresiones sexuales desde que Pedro Sánchez está en el poder". "Eso no son cifras sin más, se traduce en vidas rotas, en familias destrozadas y en mujeres que ven amenazada su libertad y su seguridad", ha aseverado.

Rueda ha criticado igualmente lo que considera una "utilización partidista del feminismo" y ha reclamado que los recursos públicos se destinen "directamente a proteger a las víctimas". "Estamos muy en contra de la politización que se ha hecho del feminismo y de que se utilice a las mujeres como moneda de cambio", ha incidido.

Así, ha señalado que el dinero público "tiene que estar al servicio de las víctimas, no de asociaciones que solo tienen ideología y que terminan destinando esos recursos a personal, estructuras o edificios, en lugar de garantizar una protección real".

La candidata de Vox ha cuestionado también la gestión del Ministerio de Igualdad y ha señalado las informaciones relativas al funcionamiento de las pulseras telemáticas de protección para víctimas de violencia machista.

"¿Dónde está ese Gobierno feminista cuando conocemos que la ministra de Igualdad sabía que las pulseras antimaltrato no funcionaban correctamente y, aun así, se dejó desprotegidas a las víctimas? ¿Dónde está ese feminismo del que tanto presumen cuando las mujeres necesitan que las instituciones respondan y garanticen su seguridad?", ha preguntado.

Durante su intervención, Rueda ha insistido en que Vox "condena todas las formas de violencia contra las mujeres" y ha reclamado que se actúe "contra cualquier persona que cometa una agresión, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa".

En concreto, ha declarado que "para Vox no hay violencias que se puedan justificar ni agresores a los que se pueda mirar hacia otro lado". "Queremos que quienes agredan a las mujeres, sean españoles o inmigrantes legales o ilegales, respondan ante la Justicia. A todos ellos les decimos que no los queremos ni en nuestras calles ni en nuestras cárceles", ha apostillado.

En este contexto, ha defendido las propuestas de su formación en materia de seguridad, entre ellas el reforzamiento del Código Penal y la remigración, medida que Vox incluye en su programa político.

"Necesitamos un reforzamiento del Código Penal y medidas que garanticen que quienes cometen delitos contra las mujeres tengan consecuencias. La seguridad de las mujeres no puede quedarse en una consigna ni en un discurso pronunciado cada 25 de noviembre. Tiene que traducirse en medidas concretas, en prevención y en una protección efectiva", ha subrayado.

Para Rueda, "Vox sí defiende a las mujeres. Las defiende porque queremos que puedan caminar tranquilas, vivir sin miedo y contar con unas instituciones que estén a su lado cuando más las necesitan. La seguridad de las mujeres no puede depender de la ideología de ningún Gobierno".

Ha insistido en la necesidad de que las administraciones dejen a un lado la propaganda y centren sus esfuerzos en ofrecer soluciones. "Nuestro compromiso es que el dinero público llegue realmente a las víctimas, que exista una lucha firme contra todo tipo de violencia y que las mujeres puedan vivir con libertad y seguridad. No queremos un feminismo de pancarta, de subvenciones y de titulares; queremos protección real y efectiva", ha asegurado.