Patricia Rueda (Vox): "Españoles primero, menos burocracia y política migratoria con control y cumplimiento de la ley"

La candidata de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados Patricia Rueda, junto a otros miembros del partido. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados Patricia Rueda ha destacado los ejes principales del partido de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha señalado que estos forman parte de un mismo planteamiento donde están "la prioridad nacional para que los españoles estén primero en el acceso a los recursos públicos, la desregulación para que las familias, los trabajadores y los empresarios puedan desarrollar sus proyectos sin tantas trabas y remigración para establecer una política migratoria basada en el control y el cumplimiento de la ley".

Así lo ha explicado Rueda en el acto de inicio de campaña en Málaga capital, en el que ha presentado estos "tres grandes ejes que articulan el programa de Vox: prioridad nacional, desregulación y remigración" y ha señalado que estos principios responden a cuestiones que para la formación "preocupan a numerosos ciudadanos: el acceso a la vivienda y las ayudas sociales, la presión fiscal y burocrática sobre familias y empresas y el control de las fronteras".

"Esta campaña comienza con un mensaje muy claro: los españoles tienen que ser la prioridad de sus instituciones. Queremos una España en la que trabajar merezca la pena, en la que una familia pueda acceder a una vivienda, en la que un autónomo pueda desarrollar su actividad sin estar asfixiado por los impuestos y en la que las fronteras estén controladas. Eso es sentido común", ha afirmado Rueda haciendo referencia al lema.

Desde la formación han reiterado que la prioridad nacional constituye uno de los pilares del programa electoral, proponiendo que los españoles "tengan acceso preferente a la vivienda pública, las ayudas al alquiler, las guarderías, los bonos de comedor, el transporte y los servicios sociales".

También plantea que el Ingreso Mínimo Vital se destine exclusivamente a los españoles con menos recursos y suprimir las ayudas a los inmigrantes en situación irregular.

Rueda ha defendido que "los recursos públicos proceden del esfuerzo de los contribuyentes y las administraciones tienen la obligación de garantizar que los españoles, especialmente quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, tengan prioridad en el acceso a las prestaciones y servicios públicos".

Además, la candidata ha señalado que "no es razonable que una familia española que lleva años trabajando y contribuyendo tenga dificultades para acceder a una vivienda protegida o a una ayuda social".

"Queremos que los españoles sean la prioridad en las políticas públicas. No estamos hablando de privilegios, sino de establecer prioridades en la gestión de los recursos de nuestro país", ha dicho la candidata, quien ha querido vincular esta propuesta con el problema de la vivienda y las dificultades económicas de las familias.

Al respecto, ha explicado que "los jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias no llegan a final de mes y nuestros trabajadores ven cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina a impuestos. Hay que cambiar las prioridades y poner a las familias españolas en el centro de las decisiones políticas".

En cuanto al segundo eje del programa, la desregulación, Vox plantea "reducir la burocracia, simplificar la administración y aliviar la presión fiscal sobre ciudadanos, autónomos y empresas".

Entre las medidas propuestas se encuentra derogar tres normas por cada nueva ley que se apruebe, implantar el silencio administrativo positivo como regla general, eliminar la cita previa obligatoria y establecer una ventanilla única para facilitar las gestiones de los ciudadanos.

El programa también contempla una auditoría de la Administración y la reducción progresiva de subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales, ONG y organismos ideológicos.

En materia económica, Vox propone rebajas del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, así como una cuota cero para los autónomos que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional y un sistema progresivo a partir de ese umbral, desde 50 euros.

Según Rueda, "España necesita menos burocracia y más libertad. No podemos seguir poniendo obstáculos a quienes quieren emprender, contratar, invertir o sacar adelante un negocio. Un autónomo no puede dedicar más tiempo a cumplir trámites administrativos que a desarrollar su actividad".

Al hilo, ha explicado que quieren una Administración "que facilite la vida a los ciudadanos, no que se convierta en un problema añadido". "Por eso proponemos que por cada nueva ley se deroguen tres, eliminar la cita previa obligatoria y simplificar los procedimientos. Hay que acabar con esa maraña burocrática que frena la actividad económica y castiga a quienes producen y generan empleo", ha dicho.

La candidata ha insistido también en la necesidad de reducir la carga fiscal, "el dinero está mejor en el bolsillo de las familias, de los trabajadores y de los autónomos que en una Administración cada vez más grande. Queremos que trabajar, ahorrar, emprender y contratar vuelva a ser rentable. Menos impuestos y menos trabas son medidas que afectan directamente a la vida cotidiana de los españoles".

El tercer eje, la remigración, se encuentra dentro de una propuesta de cambio de la política migratoria "que contempla el control de las fronteras, el fin de las regularizaciones masivas y el cumplimiento de la legislación vigente".

Así, Vox plantea "impedir que quienes entren ilegalmente en España puedan regularizar su situación, suprimir el arraigo y las vías rápidas de acceso a la nacionalidad, revisar las concesiones fraudulentas y promover las repatriaciones de inmigrantes en situación irregular".

También propone un plan de remigración para extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos, así como la deportación de quienes cometan delitos graves o reiterados. El programa incluye igualmente el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias.

"España tiene derecho a decidir quién entra en su territorio y en qué condiciones. La política migratoria debe responder a la legalidad, al control de las fronteras y a la capacidad del país. No podemos normalizar las entradas ilegales ni convertir las regularizaciones masivas en una solución permanente", ha declarado Rueda.

La candidata ha añadido que "la remigración forma parte de la propuesta de Vox para revisar las políticas migratorias y promover el retorno de quienes se encuentren en los supuestos que recoge nuestro programa". "Quien entra ilegalmente no puede obtener un premio por incumplir la ley, y quien comete delitos graves o reiterados debe afrontar las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico", ha considerado.

Rueda ha defendido asimismo que "la solidaridad debe tener límites y las políticas públicas deben atender las necesidades de los españoles", punto en el que ha sostenido que "no se puede pedir a las familias que soporten una presión creciente sobre los servicios públicos mientras se mantiene una política migratoria sin el control que consideramos necesario".

Para terminar, ha afirmado que "el próximo 29 de noviembre los españoles podrán valorar las propuestas de cada formación política". "Desde Vox presentamos un programa con medidas concretas y tres ideas muy claras: defender a los españoles, devolver la libertad económica a quienes trabajan y garantizar el control de nuestras fronteras. Frente a más burocracia, menos trabas; frente a políticas que no atienden las prioridades nacionales, los españoles primero. Es sentido común", ha concluido.