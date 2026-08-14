Pedro 'el Granaíno', Ezequiel Benítez, Miguel de Tena, Remedios Reyes y La Lupi, en el Festival Flamenco de El Burgo

Pedro ‘el Granaíno’, Ezequiel Benítez, Miguel de Tena, Remedios Reyes y La Lupi, protagonistas del Festival Flamenco de El Burgo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) - El Burgo (Málaga) cuenta de nuevo con un cartel de lujo para la celebración de la 41 edición de su Festival Flamenco, que se celebrará el 22 de agosto, a partir de las 22,30 horas, en el Parque de Pasos Largos.

Pedro 'el Granaíno', Ezequiel Benítez, Miguel de Tena, Remedios Reyes y La Lupi serán los protagonistas de esta cita con el arte jondo en esta localidad de la Sierra de las Nieves.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado, junto a la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, y al presidente de la Peña Flamenca La Serrana, Joaquín García, este festival, que organizan el ayuntamiento y la mencionada peña con la colaboración de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.

López Mestanza ha incidido en "la importancia del flamenco en nuestra provincia, convertido en seña de identidad de nuestra cultura, por lo que desde la Diputación de Málaga no solo se colabora en festivales como el de El Burgo, sino que también se promociona y difunde esta expresión artística a través de numerosas actividades".

"Desde la Diputación queremos mantener el apoyo al flamenco durante todo el año, todos los años, no solo cuando organizamos la Bienal, y además queremos llevar la cultura de calidad a todos los rincones de la provincia, como en el caso de El Burgo", ha apuntado.

Asimismo, ha felicitado al Ayuntamiento de la localidad y a la Peña Flamenca La Serrana por "su dilatada trayectoria, con más de 40 años, en la organización de una cita, que se ha consolidado como una de las más importantes del panorama flamenco andaluz, reuniendo cada año a artistas de primer orden y situando al municipio en el mapa de los grandes eventos dedicados al arte jondo".

Por ese motivo, ha apuntado que este festival es también un motor de dinamización turística para el municipio, ya que cada año atrae a un mayor número de visitantes, que también aprovechan para disfrutar del entorno del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

Por su lado, María Dolores Narváez ha agradecido el apoyo de la Diputación "para hacer posible que el cartel de cada año incluya reconocidos artistas".

De igual modo, ha recalcado que "para un pueblo de apenas 1.800 habitantes este festival supone un ejemplo de compromiso con sus raíces, una apuesta decidida por preservar y poner en valor la esencia de nuestra cultura y una demostración del papel que las pequeñas localidades pueden desempeñar en la promoción del flamenco como patrimonio vivo".

Ha explicado que mañana, sábado, se celebrará en El Burgo el Festival del Emigrante, también de la mano de la peña, con la participación de aficionados al flamenco.

CARTEL

El cartel de este año del Festival Flamenco del día 22 de agosto vuelve a destacar por su calidad, con figuras reconocidas del cante, la guitarra y el baile que refuerzan el prestigio creciente del festival, que será presentado por Yolanda Segura.

Al cante se contará con Pedro 'el Granaíno', Ezequiel Benítez, Miguel de Tena y Remedios Reyes. Con las guitarras estarán Patrocinio Hijo, Paco León y Julio Romero. Y al baile, La Lupi, junto a Fabiola Santiago (cante), Curro de María (guitarra) y David Galiano (percusión). El acompañamiento con palmas correrá a cargo de Naim Real, Edu Gómez, Taté Núñez y Ana Reyes.