La pensión media de la Seguridad Social en Málaga se sitúa en 1.255 euros al mes, un 4,5% más que en 2025

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MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pensión media del Sistema de la Seguridad Social se ha situado en septiembre en Málaga en los 1.255,08 euros, un 4,5% más que hace un año. En total se han abonado 302.264 pensiones, un 2,4% más que el año anterior, con una cuantía que asciende a 379,9 millones de euros, de las que 75.896 corresponden al complemento a mínimos y 52.530 al complemento de brecha de género.

Estos datos corresponden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Málaga, quienes han explicado en un comunicado que el complemento de brecha de género consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026.

En cuanto a los tipos y cantidades, de media, la pensión de jubilación se ha situado en 1.442,21 euros para 186.580 personas; la de incapacidad permanente alcanza los 1.232,02 euros, abonados a 33.523 beneficiarios; la de viudedad llega a los 905,23 euros, que han cobrado 68.163 personas; 1.777 ciudadanos han recibido 770,19 euros por la pensión a favor de familiares y, por último, a las personas que cobran pensión de orfandad, 12.621, les han abonado 507,66 euros.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recalcado el compromiso del Ejecutivo con los pensionistas, aplicando políticas de mejora de las prestaciones para que no pierdan poder adquisitivo.

DATOS NACIONALES

En el marco nacional, la Seguridad Social ha abonado un total de 10.547.417 pensiones a más de 9,5 millones de personas en la nómina de septiembre, que asciende a 14.498,2 millones de euros. Este mes, se han registrado casi 6,8 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,1 millones de pensiones de incapacidad permanente, 335.900 de orfandad y 46.985 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social ha sido de 1.374,6 euros este mes, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más que en septiembre de 2025. Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.734,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,8 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.005,7 euros, y de 1.741,2 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.711,4 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de agosto. En cuanto a la pensión media de viudedad, en julio alcanzó los 976,3 euros al mes.

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social, tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación, que suponen el 73,5% de la nómina, un total de 10.654,6 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.288,4 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.330,9 millones; la de orfandad, a 185,5 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,8 millones.

CRECEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

Hasta agosto de 2026, se han registrado 247.161 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales un 11,6% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, 6,8 puntos porcentuales por encima de las registradas en 2019.

Por otro lado y como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, cuando en 2019 era de 64,4. Aunque hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada. Además, el 68,9% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en agosto, último dato disponible, fue de 8,53 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,68 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Por otro lado, en septiembre 1,7 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, en concreto 1.693.659, de las que un 69,8% de sus titulares son mujeres. El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,7 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (399.086); el 50,9%, a beneficiarios con dos hijos (862.404); el 17,5%, lo perciben con tres hijos (296.416) y, con cuatro o más hijos, el 8% (135.732).

Por último, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.774,1 millones de euros en el mes de agosto, lo que supone un aumento de 99,2 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,9% más.

El número de pensiones en vigor fue de 740.431, que son 14.800 pensiones más que en el mismo mes del año anterior. Este tipo de pensión lo reciben 720.276 pensionistas. El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.