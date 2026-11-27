El periodista Matías Prats junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, en el encendido del alumbrado de la ciudad. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Matías Prats Luque ha sido el encargado este año de encender la Navidad en Málaga capital, al pulsar este viernes el botón del encendido del alumbrado navideño en calle Larios, un acto que el periodista ha destacado como una ocasión "única", al tiempo que ha dicho estar "abrumado" por esta responsabilidad "tan especial".

"Quereos, respetaos, vamos a recordar a todos aquellos que nos rodean, a los que ya no tenemos con nosotros, a los que extrañamos y a los que consiguen después de dar muchas vueltas regresar siempre a su casa, a su tierra de Málaga", ha expresado el periodista, quien ha asegurado que con "la generosidad" y el afecto que recibe ya está "encendido".

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, han acompañado a Matías Prats, quien ha explicado su relación con Málaga, donde su padre y su madre coincidieron como locutores en Radio Málaga y donde "empezó la historia de aquellos Matías Prats"; además de bromear con que su tía Magdalena le decía: "este niño no tiene luces", aunque este viernes, que ha encendido 2,8 millones de puntos de luz, "todas las luces para mí".

"Estoy aquí en Málaga, en una ocasión única, con una responsabilidad tan especial, que me sentiría abrumado y quería lanzaros un mensaje a todos vosotros de que nos fundiéramos en un abrazo, pero he pensado que el verbo no es el más idóneo para esta noche. Así que solo os voy a decir: quereos, respetaos, vamos a recordar a todos aquellos que nos rodean a los que ya no tenemos con nosotros, a los que extrañamos y a los que consiguen después de dar muchas vueltas regresar siempre a su casa a su tierra de Málaga", ha dicho.

Ha defendido que desde los informativos que dirige siempre ha intentado "arrojar luz sobre la actualidad, sobre las noticias, desde la independencia, desde el rigor, desde la honestidad; también desde la cercanía" y ha asegurado que va a "seguir luchando para que eso continúe así lo que me quede de vida".

Por su parte, De la Torre ha dicho que es "un orgullo" la presencia de Matías Prats y le ha agradecido que aceptara la invitación para inundar de luces navideñas una ciudad que, ha asegurado, "es dinámica, que avanza y que da noticias positivas y vamos a dar muchas más".

"La Navidad es el tiempo en que nos sentimos todos más cercanos y no viene mal en estos tiempos que vivimos, que nos sintamos todos más unidos en este espíritu navideño que se simboliza en la temática de la iluminación de esta calle Larios y otras, 500 en total en Málaga", ha expresado el alcalde.

Tras el encendido, ha tenido lugar el primer pase del espectáculo de luz y sonido, como en años anteriores, y la música y la animación de DJ El Pulpo ha acompañado a los muchos malagueños y visitantes que se han congregado desde horas antes en esa emblemática calle malagueña.

Después, ha comenzado un concierto en un escenario colocado a la altura de la estatua del Marqués de Larios, organizado por COPE Málaga, con el artista malagueño El Kanka como protagonista.

El espectáculo lumínico de calle Larios, 'Natividad de luz', ha incorporado detalles decorativos en las 32 columnas de la calle, que lucirán un total de 384 lazos rojos y 512 bolas. El alumbrado navideño de la ciudad que este año cuenta con 2,8 millones de puntos de luz led en el Centro Histórico y en zonas emblemáticas.

En concreto, la calle Larios mantiene el conjunto lumínico 'Natividad de luz', compuesto por 16 estrellas con medallones inspirados en las vidrieras tradicionales que representan escenas de la Natividad, sustentadas sobre 32 columnas laterales, así como 32 estelas o ráfagas.

Como novedad en esta instalación, cada una de las columnas incorpora unas boas vegetales colocadas de forma salomónica. Estos elementos están decorados con glitter de hojas fabricadas en lámina dicroica, para aportar decoración durante el día, e iluminados con micro lámparas led de color cálido que estarán integradas en el espectáculo lumínico.

Asimismo, un total de 19 emplazamientos estrenarán este año diseños de elementos luminosos, como arcos. Se trata de las calles Granada, Echegaray, Carretería, Puerta del Mar, Córdoba, Molina Lario, Salinas, Especerías, Santa Lucía, Calderería y Tomás Heredia, además de la plaza de la Constitución, la plaza de la Marina, la plaza Marqués de Larios, el Paseo del Parque, la Alameda de Colón, la plaza Manuel Alcántara y los letreros de las entradas a la ciudad.

A esta iluminación se une el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman en torno a 500 calles. La decoración incluirá 203 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 124 motivos agrupados, además de cuatro fachadas iluminadas y 39 figuras de suelo en los espacios peatonales.

También se han instalado tres pinos y estructuras tridimensionales, junto con seis letreros luminosos que completarán el recorrido navideño. La iluminación se completará con 20.490 guirnaldas distribuidas y un total de 87 árboles naturales pequeños, 79 medianos y uno de gran tamaño, además de otros 21 árboles en plazas y avenidas.

El alumbrado funcionará entre las 18,30 y las 24,00 horas los lunes, martes, miércoles y domingo, mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 02,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre estará encendido hasta las 06,00 horas del día siguiente.

EL ESPECTÁCULO

El espectáculo de luz y sonido de calle Larios se mantendrá hasta el 5 de enero, si bien los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero estará encendido, pero sin música. El horario de los pases será a las 18,30 horas, 20,30 horas y 22,00 horas.

Las canciones que sonarán este año serán Jingle Bell Rock, de David Bisbal; Sleigh Ride by MC, de Mariah Carey; Blanca Navidad, de La Oreja de Van Gogh; Feliz Navidad, de José Feliciano; La Luz que nace en ti, de La Oreja de Van Gogh; Los peces en el río, de David Bisbal; y Sinfonía de los juguetes, de Edmund Angerer.

Por otro lado, la fachada de la torre mocha de la Catedral, en el lateral sur de la calle Molina Lario, volverá a acoger esta Navidad un vídeomapping o proyección arquitectónica sobre una superficie de 750 metros cuadrados.

En concreto, este año se estrena el espectáculo 'El cielo desciende', basado en un cuento navideño protagonizado por una niña y por elementos de la fauna y flora de Málaga. La historia recorre tanto el entorno marino, con delfines, tortugas o boquerones, como los montes y espacios naturales de la ciudad, con especies como el camaleón malagueño, zorros, cabras montesas, ficus centenarios o la flor de luna del Jardín Botánico de La Concepción, hasta desembocar en la escena del nacimiento.

La proyección contempla una introducción de unos dos minutos, la parte central con el relato del cuento de alrededor de cinco minutos, y una escena final en 3D de unos dos minutos y medio en la que se recrean efectos arquitectónicos, fuegos artificiales y la música del órgano de la Catedral.

Para esta puesta en escena se emplean sistemas específicos de hardware y software de control y sincronización. Se han creado a la carta infografías en dos o tres dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y la duración aproximada del espectáculo es de entre ocho y diez minutos.

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido en sistema 5.1 Dolby Surround.

Se inaugurará este sábado, 28 de noviembre, y los pases serán a las 19,00, 20,30 y 22,00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2027, excepto el 24 y 31 de diciembre.