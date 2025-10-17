Los periodistas Carmela Ríos y Jesús Álvarez estarán en Málaga con motivo de la clausura del programa Prensa sin Edad

Protagonizarán sendas charlas los días 20 y 28 de octubre en Rincón de la Victoria y en Málaga, respectivamente

El proyecto educativo de alfabetización mediática Prensa sin Edad de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) con la colaboración de la Diputación de Málaga y la Fundación 'la Caixa' finaliza su quinta edición, y para celebrarlo se ha programado un ciclo de encuentros con la participación de la periodista experta en redes sociales y desinformación Carmela Ríos, y del expresentador de Deportes de TVE, Jesús Álvarez.

Se tratan de dos actos que ponen broche final a esta iniciativa pionera destinada a educar en medios a los mayores y que organiza la APM en colaboración con la Diputación de Málaga y la Fundación 'la Caixa'.

El primero de ellos tendrá lugar el próximo lunes 20 de octubre en el Centro de Participación Activa (CPA) de Mayores de Rincón de la Victoria. Alli, Carmela Ríos, colaboradora de El País experta en 'fake news' y redes sociales, ofrecerá a las 9.30 horas una visión actualizada sobre los retos y peligros que entraña el fenómeno de la desinformación y las redes sociales.

A esta clase magistral le seguirá, el 28 de octubre, la charla 'Periodismo deportivo: mi pasión, mi profesión' a cargo del expresentador de informativos de TVE y, actualmente, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de España, Jesús Álvarez. Será, a partir de las 12.30 horas, en el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga.

En esta quinta edición, la iniciativa educativa 'Prensa sin edad' ha llegado ya a medio millar de usuarios de un total de 25 municipios. Los talleres, impartidos por periodistas, tienen como fin reducir la brecha digital y dotar a los participantes de herramientas y recursos para estar bien informados. Pero, sobre todo, el objetivo es que adquieran la capacidad de distinguir la información veraz de aquella que no lo es.

La iniciativa, que promueve la alfabetización mediática en municipios de la provincia, está dirigida por el profesor Fran Martín, vocal de la APM, y coordinada por Juan Alberto Gómez, miembro de la asociación. Desde 2021, este proyecto pionero ha formado en educomunicación a 1.800 personas en más de 70 municipios de toda la provincia de Málaga.

LOS PROTAGONISTAS

Carmela Ríos ha dedicado gran parte de su carrera a los informativos de televisión como corresponsal en París de Antena 3 TV y CNN+ y corresponsal política y judicial para CNN y Cuatro. Es una de las mayores expertas de nuestro país en redes sociales y desinformación. Hoy por hoy, explora la interacción entre las redes sociales, el periodismo, la comunicación y el poder. Además, enseña a otros periodistas a adaptar sus herramientas de trabajo al desafío de la desinformación.

Jesús Álvarez ha consagrado su vida al periodismo deportivo y es uno de los rostros más reconocibles de televisión en nuestro país. Durante tres décadas, ha presentado sin interrupción el bloque de deportes del Telediario de Televisión Española. A lo largo de su carrera profesional, ha sido distinguido con el Premio TP, Ondas o la Antena de Oro, entre otros. Hasta 2024, ha sido profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Francisco de Vitoria. En la actualidad, es presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de España.