Una persona evacuada al hospital tras el incendio de un piso en Málaga

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital tras resultar afectada por humo en el incendio de un piso en Málaga y otras seis han sido atendidas en el lugar por los sanitarios, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios vecinos han llamado al teléfono 112 sobre las 05.10 horas para informar de un incendio en un cuarto piso de la calle Conan Doyle de la capital; en los avisos indicaban que había mucho humo en el bloque y que podía haber personas afectadas.

Desde la sala del 112 se activó de inmediato a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a Policía la Local.

Los servicios médicos han confirmado que una persona, de la que no han trascendido datos, ha sido evacuada a un centro hospitalario por inhalación de humo y otras seis han sido atendidas en el lugar sin precisar traslado.