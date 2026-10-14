Una persona herida tras salirse de la vía el coche y caer por un desnivel en Viñuela (Málaga)

Accidente de tráfico. - CPB

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este miércoles tras salirse de la vía el vehículo en el que iba y caer por un desnivel de unos dos metros de altura en el término municipal de Viñuela (Málaga).

Según han informado desde la Diputación, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Vélez-Málaga ha intervenido a partir de las 14,30 horas por un accidente de tráfico en la A-356, en concreto en el punto kilométrico 36.

Así, han indicado que en este accidente se ha visto implicado un solo vehículo y que los bomberos han ayudado a la persona única ocupante del coche a salir, ya que la puerta estaba bloqueada.

Inicialmente, esta persona ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios. Según han apuntado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía, se trata de mujer de 76 años que ha sido trasladada por el 061 al Hospital de la Axarquía.