Los PGE, el AVE, la investigación sobre Smassa y el Plan Litoral, a debate en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y proyectos, el AVE que conecta a Málaga con Madrid (PP); las investigaciones sobre las actuaciones en Smassa (PSOE); un proceso participativo para el Plan Litoral (Unidas Podemos) y "una desgravación temporal y extraordinaria en el IRPF para paliar los efectos de la subida del Euríbor" (Cs) son algunas mociones que centrarán el Pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de octubre, que se celebrará el próximo miércoles.

Así, como mociones urgentes el PP ha presentado dos iniciativas. En concreto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que se insta al Gobierno central considerar en su agenda para 2023 en la ciudad proyectos como el tren litoral, la prolongación del cercanías, el acceso norte al aeropuerto, el eje litoral y la vía perimetral, el soterramiento del acceso ferroviario al Puerto, o la regeneración de los Baños del Carmen, entre otros, "con las respectivas dotaciones económicas que sean adecuadas de acuerdo al estado de maduración, incluyendo financiación para aquellos de los que los PGE no se ocupa e incrementándola en aquellos casos en los que resulta meramente testimonial y no permitirá avanzar".

De la Torre ha incidido en que "tratamos de que los temas no se olviden", ha incidido. No obstante, no será la única moción al respecto, ya que también lleva otra el grupo municipal de Cs, según ha explicado su portavoz, Noelia Losada.

Por otro lado, la otra moción urgente del PP, ha detallado el alcalde, versa sobre el AVE a Madrid e insiste en la necesidad de que se otorgue a Málaga "el papel que se le corresponde".

SMASSA

La investigación sobre Smssa también se abordará en el Pleno, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias de investigación por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de aparcamientos de la capital malagueña; en concreto relacionadas con las obras del parking de calle Pío Baroja, que fueron denunciadas por los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos. Se investiga si lo denunciado sería un delito de prevaricación administrativa.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado este lunes la "censura de información" de Alcaldía hacia los consejeros del PSOE sobre el aparcamiento de Pío Baroja. En concreto, ha mostrado copias de mail que, a su juicio, prueban "que el alcalde de Málaga tenía conocimiento sobre presuntas irregularidades cometidas en las obras del aparcamiento soterrado de Echevarría del Palo".

Así, ha incidido en que desde Alcaldía se "ordenó" a los técnicos de las obras "eliminar" "información técnica muy importante del informe solicitado por el PSOE para probar las irregularidades". Por ello, ha exigido "que se ponga en conocimiento de la Fiscalía y del grupo socialista toda la información".

En concreto, Pérez ha mostrado varios mail cruzados desde el área de Movilidad, con la dirección técnica de la sociedad de aparcamientos y Alcaldía en los que "ésta última mandató a la Oficina Técnica de las obras eliminar información muy importante sobre los plazos y el desarrollo de las obras en El Palo.

"Esa información, que es el calendario de los trabajos y las certificaciones de las propias obras no está entre la documentación que el PSOE ha enviado a la fiscalía anticorrupción, que ya investiga las presuntas irregularidades, porque el alcalde la censuró del informe que pidieron nuestros consejeros y esto lo prueba los correos", ha señalado y ha dicho que "esta es la información que obligó a cercenar Alcaldía a través de la orden del Coordinador General del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Jiménez".

Pérez ha criticado que "si después de esto el alcalde no lo quiere reconocer, hará un ejercicio de cinismo ilustrado", en "el ejercicio de intentar desmentir algo que, a través de los correos electrónicos se puede demostrar, que todo lo que decimos es verdad y los hechos son extremadamente graves".

Por ello, el PSOE pide en la moción urgente que el Pleno inste al equipo de gobierno y Smassa a "poner en disposición de la Fiscalía toda la información obrante sobre la construcción del aparcamiento Pío Baroja, incluyéndose la información cercenada a los miembros de la corporación pertenecientes al grupo municipal socialista". En el segundo punto de la moción exige "la inmediata puesta en conocimiento de todos los informes internos que han sido ocultados a los consejeros del grupo municipal socialista en Smassa".

Por último, Pérez ha pedido a la portavoz de Cs, Noelia Losada, que "dé un paso adelante" y vote a favor de la moción, insistiendo de nuevo en la comisión de investigación.

El alcalde ha acusado al PSOE de "estirar los temas durante meses", advirtiendo de que los socialistas se han opuesto al aparcamiento "siempre". Así, ha preguntado si "¿Tiene alguna duda el PSOE de que si Fiscalía pide vamos a no aportar la información? El Ayuntamiento ha colaborado siempre".

Sobre la denuncia del PSOE, De la Torre, que ha dicho desconocer los mails, ha aludido a que "la libertad de expresión, y de planteamiento de información y de compartir información la tienen, ya no los consejeros, sino representantes sindicales que existen en el consejo", ha valorado, insistiendo en que se actúa con transparencia.

ENCARECIMIENTO DE HIPOTECAS

Por otro lado, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losda, ha indicado que el acuerdo único de la moción urgente insta al Gobierno central a estudiar la implantación de una deducción fiscal temporal y extraordinaria en el Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) que permita la desgravación para compensar el encarecimiento de las hipotecas.

Losada ha incidido en que Cs "exige una reducción fiscal, temporal y extraordinaria, de hasta 400 euros para compensar la terrible subida de las hipotecas variables que sufre cientos de miles de familias en el país", recordando que "así lo hemos propuesto en el Congreso y así lo pedimos en el Pleno" porque "es un asunto que afecta a muchísimos hogares".

"Esta medida beneficiaría directamente a las familias y hay muchísima gente que está fuera de todas las ayudas oficiales. Familias y personas de la tradicional clase media que ahora están ahogadas por la hipoteca y la subida al alza de los tipos de interés", ha apostillado.

PLAN LITORAL

Unidas Podemos, por su parte, lleva como moción urgente el debate ciudadano sobre "la idoneidad, la viabilidad y el carácter prioritario" del Plan Málaga Litoral.

El portavoz de la confluencia, Nicolás Sguiglia, ha insistido en impulsar "un debate ciudadano para debatir sobre la idoneidad, viabilidad y carácter prioritario del Plan Málaga Litoral". Ha criticado que desde que se presentó el proyecto "distintas voces" han "cuestionado la idoneidad, viabilidad y carácter prioritario de un proyecto que va a tener una repercusión en las arcas municipales".

Asimismo, ha asegurado que "el alcalde tiene que dejar de gastar dinero en este proyecto", del que ha dicho, debido, entre otros, a la inflación, a las demoras y sobrecostes "podría superar los 800 millones". De la Torre ha negado esa cifra y ha insistido en el proyecto "ambicioso", del que ha recordado "es un tema complejo, no es fácil llevarlo en solitario, y se hará si tenemos los apoyos necesarios de fondos europeos, Estado y autonomía. Estamos haciendo una apuesta por la sostenibilidad", ha subrayado.

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha acusado a De la Torre de "falta de sensatez, lo que está llevando a la ciudad a una suerte de proyectos faraónicos nada positivos. Sigue empeñado en una Málaga insostenible". "La era de De la Torre se tiene que acabar, Málaga necesita respirar con un bosque urbano, con un cinturón verde o un Guadalmedina renaturalizado, no con proyectos faraónicos", ha concluido.