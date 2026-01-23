Piden comisión de investigación en Málaga tras informar Smassa a Fiscalía de posibles irregularidades en costes

Archivo - Vista de un aparcamiento. - AYTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE y de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga han pedido una comisión de investigación tras trasladar la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) a la Fiscalía documentación relativa a posibles irregularidades en los costes por si hay delito.

Esta petición de los grupos municipales de izquierda se produce después de que se haya informado a la Fiscalía y también tras haberse abierto un expediente en el ámbito laboral a un trabajador de Smassa, que es el responsable de los contratos, "porque desde nuestro punto de vista y apoyado por profesionales creemos que esa responsabilidad que tiene sobre los contratos no lo ha hecho adecuadamente", ha dicho la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández.

Según ha precisado la concejala, este trabajador tiene 15 días "para acreditar si lo ha hecho o no lo ha hecho", al tiempo que ha precisado que paralelamente a esto "no hemos puesto ninguna denuncia, simplemente hemos trasladado la documentación que hemos ido recabando al ministerio fiscal" para que "determine si pudiera haber algún indicio de delito o no".

Así, el grupo socialista, a través de su portavoz, Daniel Pérez, ha advertido de "una cadena de presuntas irregularidades administrativas y hechos que podrían ser constitutivos de delito", algunos de ellos ya puestos en conocimiento de la Fiscalía, y que suponen "un capítulo más de presuntos sobrecostes que apuntar a microcorrupción" tras detectarse facturas infladas en un 90%.

Pérez ha reclamado al alcalde, Francisco de la Torre, que "dé la cara" y asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido en esta empresa municipal de aparcamientos "que presidía cuando se produjeron los hechos".

Según el socialista, "lo que durante años se intentó minimizar como simples irregularidades administrativas hoy ya no puede ocultarse. Estamos hablando de presuntos delitos, de facturas infladas con sobrecostes de hasta el 90%, de denuncias trasladadas a la Fiscalía por la propia sociedad municipal y de una gestión absolutamente opaca protegida desde la Alcaldía".

El consejero en Smassa por el PSOE, el edil Jorge Quero, ha expresado por su parte que "estamos hablando de una empresa municipal que ya se encuentra en la Fiscalía por dos asuntos de enorme gravedad. Por un lado, las obras del aparcamiento de Pío Baroja, con importantes sobrecostes, y por otro, las nuevas denuncias trasladadas por el propio equipo de gobierno relacionadas con facturas infladas que en algunos casos alcanzan hasta un 90% de sobrecoste".

Finalmente, ha reclamado "el acceso a toda la información disponible para poder actuar en los ámbitos jurídicos que correspondan y abordar este asunto con la máxima seriedad", y ha advertido de que "el equipo de gobierno no puede seguir tapando la corrupción dentro de una empresa pública que pertenece a todos los malagueños".

Por otro lado, desde Con Málaga, la concejala portavoz adjunta, Toni Morillas, ha criticado "un incremento de costes superior al 90% y un presunto sistema de facturas infladas". Además, y al igual que el PSOE, ha exigido una comisión de investigación y ceses "inmediatos" ante lo que considera "un caso sostenido de mala gestión bajo el mandato del PP".

Morillas ha señalado que "las preguntas que nos hacemos sobre estos sobrecostes de más del 90% denunciado, son por qué no se actuó antes, quién estuvo mirando para otro lado y, sobre todo, quiénes han sido los que se han estado beneficiando de esos sobrecostes escandalosos".

"Hablamos de facturas infladas que no son un hecho aislado y que vienen a sumarse a todas esas irregularidades que venimos denunciando y por las que ya, el exgerente Manolo Díaz, está siendo investigado judicialmente. Es un auténtico escándalo, y más escandaloso aún es que todavía no se hayan asumido responsabilidades políticas ante lo que podría ser un sistema plagado de presuntas irregularidades y corruptelas", ha señalado la líder de izquierdas.

EQUIPO DE GOBIERNO

Desde el equipo de gobierno municipal, la concejala de Movilidad ha asegurado que se ha hecho un muestreo desde 2024 y 2025 y una auditoría "y en determinadas facturas sí que hemos visto que hay otro tipo de cosas, que son irregularidades administrativas, no podemos ir más allá; pero sí que hemos visto que en algunas facturas hay sobrecostes que nos han dicho auditores externos".

Pero ha asegurado que "estamos en un periodo tan al principio que puede que tenga una respuesta técnica y es lo que estamos esperando". "Yo quiero ser muy prudente, porque, sin avanzar esto, no sabemos cómo se puede resolver". "Simplemente hemos visto que el procedimiento administrativo no se cumple, no se lleva a cabo", ha manifestado.

"Yo lo que he dado instrucciones es que a la vista de esos incumplimientos, por si hubiera algún tipo de reproche penal, se traslade a la Fiscalía, sin más", ha incidido Hernández, quien ha recordado que desde que llegó a Smassa en mayo de 2024 "lo que tratamos de hacer es verificar que el procedimiento administrativo se haga correctamente".

Asimismo, ha reiterado que "la persona que era la responsable tiene responsabilidad en el ámbito laboral". "Y si eso pudiera tener algún tipo de reproche penal, será el fiscal y el juez que lo diga", ha concluido.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha respaldado "la acción que se ha hecho" por parte de Smassa sobre las presuntas irregularidades en la empresa por supuestos sobrecostes, que ha decidido trasladar a Fiscalía los documentos; y ha dicho que suscribe "plenamente" las palabras de la concejala de Movilidad "que conoce el tema con más profundidad".

Así, De la Torre ha indicado que desde el punto de vista administrativo "se ha hecho una especie de rastreo, de coger algunos casos y analizarlos y considero oportuno hacer lo que se ha hecho", apuntando que "ahora tenemos que ver el recorrido que tiene". "Se pone en mano de la Fiscalía que es la que tiene que entender si hay algo más que una cuestión administrativa", ha dicho.