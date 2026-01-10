Pizarra (Málaga) facilita un formulario para que ninguna incidencia de las lluvias se quede sin arreglar en el pueblo

El Ayuntamiento de Pizarra pone en marcha un formulario para que ninguna incidencia de las lluvias se quede sin arreglar - AYUNTAMIENTO DE PIZARRA

Los vecinos pueden acceder al documento en la web municipal o en el Ayuntamiento

PIZARRA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Pizarra ha puesto en marcha un formulario para que vecinos y vecinas comuniquen al Consistorio las roturas o incidencias que conozcan ocasionadas con motivo de las últimas lluvias caídas, que han provocado numerosas incidencias en este pueblo del Valle del Guadalhorce.

A través de un comunicado de prensa, Juan Alberto Navarro, concejal de Vías y Obras, señala que el objetivo es que ningún daño se quede atrás sin arreglar en la localidad. Así, se podrán declarar daños en caminos, alumbrado, pavimento, arquetas, etcétera.

El edil ha aclarado que técnicos y trabajadores del Ayuntamiento ya han detectado muchas incidencias y ya se están arreglando algunas. Las personas que rellenen estos formularios podrán entregarlos de forma presencial en el Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.