Plan de Cooperación, el pacto PP-Vox en Andalucía y ayudas por temporales, a debate en el pleno de Diputación de Málaga

Pleno de la Diputación de Málaga del mes de junio - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pacto de gobierno entre PP y Vox en la Junta, la aprobación del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de 2027, el refuerzo de las ayudas a los municipios afectados por el temporal y aumentar la plantilla de personal en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social en los municipios del interior de la provincia serán objeto de debate este próximo miércoles, 15 de julio, en el pleno de la Diputación de Málaga.

Así lo han dado a conocer este martes durante la comparecencia en rueda de prensa de los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la institución provincial, que han expuesto las mociones urgentes.

Por parte del grupo 'popular', la vicepresidenta cuarta de la Diputación, Francisca Caracuel, ha señalado que este miércoles se va a presentar una propuesta para la aprobación definitiva del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para 2027.

"Es el plan más importante en cuanto a cuantía económica y en cuanto a lo que supone para la financiación de los municipios menores de 20.000 habitantes de nuestra provincia, contempla un total de 41,2 millones de euros para el próximo año 2027", ha sentenciado Caracuel.

Además, ha recordado que "el año pasado este plan se aprobó por unanimidad, el PSOE se reservó el voto y yo espero que mañana la responsabilidad primera sea aprobar el mejor plan que tenemos para nuestros municipios".

Por su parte, la diputada de Economía, Hacienda y Administración electrónica, María del Carmen Martínez, ha anunciado que presentarán una moción "ante el cierre y la falta de oficinas de Correos que sufren algunos municipios de la provincia de Málaga".

"Las oficinas se han convertido en un punto estratégico y en un punto importantísimo de servicio de proximidad, porque no solamente estamos hablando de que se realizan servicios postales, sino que también se realizan notificaciones judiciales, resoluciones administrativas y documentación sanitaria", ha añadido Martínez.

También el diputado provincial 'popular' Luis Rodríguez ha anunciado la presentación de una iniciativa en defensa de "los establecimientos y de los empresarios de playa, en defensa de la seguridad jurídica del litoral y en apoyo de todos los municipios costeros de nuestra provincia".

De otra parte, el portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Josele González, ha anunciado una monción urgente de diez puntos en relación con el pacto del Gobierno de la Junta entre PP y Vox.

Gónzalez ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha entregado a la ultraderecha dos ámbitos estratégicos para Málaga: El turismo y la relación de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos".

"Poner esa proyección exterior en manos de Vox es un grave error para una provincia abierta, moderna, plural y competitiva como Málaga. Quien entrega el turismo no entrega una consejería, entrega una parte esencial del presente y del futuro económico de nuestra tierra", ha afirmado.

Por todo esto, defienden "un modelo turístico para Málaga basado en la calidad, la sostenibilidad, la convivencia, la innovación, el empleo digno y la proyección internacional" y exigen al nuevo Gobierno andaluz que garantice "un trato justo, objetivo y no partidista a todos los ayuntamientos malagueños, con independencia del color político de sus gobiernos municipales".

También piden a la Junta incrementar la participación en los tributos de Andalucía en proporción al crecimiento del presupuesto autonómico, que ha aumentado un 48,4% entre 2018 y 2026, garantizando "una financiación justa, estable y suficiente".

Además, incluyen en la moción "aplicar todos los instrumentos disponibles para afrontar la emergencia habitacional que sufre Málaga".

Por otro lado, la diputada del PSOE Desirée Flores Cortés ha recordado que se cumplen cinco años de la declaración del Parque Nacional Sierra de la Nieves "como un hito histórico para Málaga pero donde las oficinas están sin terminar, el centro de visitantes pendiente de abrir y el plan rector sigue sin aprobarse. Ese es el verdadero balance del Gobierno de Moreno", ha señalado.

Ha apuntado que este miércoles, en el pleno, "no pediremos nuevos anuncios, pedimos simplemente que se haga aquello que la propia Junta de Andalucía comprometió hace años".

Por su parte, el grupo provincial Vox, a través de su portavoz Antonio Luna, ha informado de una moción que insta al Gobierno de España a "reforzar de manera urgente la plantilla de personal en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social del interior de la provincia de Málaga, especialmente en Antequera".

En este sentido, piden que se adopten las medidas organizativas necesarias para reducir los plazos de tramitación y resolución de expedientes en las oficinas de la provincia de Málaga, garantizando el cumplimiento de los plazos legales y la igualdad de trato entre territorios.

Además, Luna ha afirmado que "esta falta de recursos humanos está generando importantes retrasos en la tramitación y resolución de expedientes administrativos, alcanzando en muchos casos plazos muy superiores a los legalmente establecidos", lo que dice que contrasta con "el funcionamiento de otras oficinas de la provincia, como la de Málaga capital, donde los mismos trámites se resuelven en tiempos significativamente más reducidos, con lo que eso supone para empresas y autónomos de pequeños municipios rurales".

Asimismo, señala la "pérdida" de servicios de atención presencial en determinadas oficinas, como en Ronda (Málaga), que "actualmente no presta atención directa al público de la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que incrementa aún más las dificultades de acceso para ciudadanos y empresas".

REFORZAR LAS AYUDAS Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Por otro lado, desde Con Málaga han presentado una moción para reforzar la cooperación municipal y garantizar una gestión eficaz de los fondos extraordinarios destinados a la recuperación de los daños ocasionados por los temporales en la provincia de málaga.

El portavoz grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha apuntado que "hay que hacer un breve ejercicio de memoria y mirar la hemeroteca de los últimos meses, cuando los devastadores temporales golpearon con fuerza el interior de nuestra provincia, destrozando caminos rurales, redes de agua y carreteras".

"Los alcaldes fueron la primera línea de defensa endeudando a sus ayuntamientos y movilizando recursos propios para devolver los servicios básicos a los vecinos", ha remarcado.

Desde Con Málaga han planteado tres "exigencias". En primer lugar, "justicia" con los municipios para reforzar los programas de cooperación económica con los pueblos afectados por el temporal, priorizando los de menor población y menor capacidad financiera.

En segundo lugar, piden que las inversiones "no se limiten a reponer los daños para el próximo temporal, cada euro invertido debe incorporar criterios de adaptación y resiliencia para diseñar infraestructuras que sean, sobre todo, duraderas".

En tercer lugar, plantean un escudo técnico para el mundo rural. Márquez ha afirmado que los pequeños ayuntamientos no tienen técnicos suficientes para tramitar la burocracia de las ayudas. "La Diputación tiene que poner a sus técnicos a redactar los proyectos para que ningún pueblo pierda financiación por falta de capacidad administrativa", ha declarado.

Por último, Márquez ha añadido que "las instituciones públicas deben estar al servicio de la gente y no de confrontación electoral permanente entre Administraciones. El debate sobre quién ponía el dinero ya está resuelto gracias al Gobierno central. Ahora le toca al Partido Popular demostrar si sus prioridades son los vecinos de los pueblos de Málaga o si seguirá usando esta Diputación como ariete de su partido".