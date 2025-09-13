El Plan Infoca da por controlado el incendio de Alcaucín (Málaga) que contaba con casi 50 efectivos

ALCAUCÍN (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han conseguido controlar a las 20,15 horas de este sábado el incendio declarado en el municipio malagueño de Alcaucín, que ha llegado a contar con la intervención de casi 50 efectivos de este servicio.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se encuentra controlado tras haber sido declarado este mismo sábado sobre las 07,45 horas de la mañana. En estos momentos, los equipos desplazados por el Infoca están llevando a cabo trabajos de remate y liquidación para conseguir extinguir el incendio.

Cabe recordar que las llamas quedaron estabilizadas sobre las 12,00 horas tras la intervención de casi 50 efectivos, compuesto por dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra, 41 grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes de medio ambiente y tres vehículos autobombas.