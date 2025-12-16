La Plazuela, en agosto en Marenostrum Fuengirola, que presenta las primeras confirmaciones del Sun and Thunder

Marenostrum Fuengirola ha anunciado la actuación de La Plazuela para el sábado 22 de agosto de 2026 y los primeros confirmados del festival de heavy metal Sun And Thunder, como cierre del verano metalero los días 27, 28 y 29 de agosto. - MARENOSTRUM FUENGIROLA

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha anunciado la actuación de la formación musical La Plazuela para el sábado 22 de agosto de 2026 y los primeros confirmados del festival de heavy metal Sun And Thunder, como cierre del verano metalero europeo los días 27, 28 y 29 de agosto, entre los que se encuentran Twisted Sister y Avantasia.

El primer evento anunciado es que protagonizarán los granadinos La Plazuela, una de las bandas andaluzas más aclamadas de los últimos años debido a los pocos conciertos que ofrecen anualmente, y que han elegido el escenario principal Unicaja para reunirse con sus fans de la Costa del Sol.

La Plazuela presentará al público fuengiroleño su segundo álbum 'Lugar nº0 (DLY)', que sin duda es uno de los proyectos musicales más interesantes y frescos del panorama nacional. Se trata de un proyecto que mantiene la esencia sonora del grupo nazarí con su característica fusión del flamenco, la electrónica de baile y el funk, pero elevada al siguiente nivel con elementos de jazz, jungle, city pop japonés, salsa y un largo etcétera en el que las temáticas complejas y emocionales se ven reflejadas en la evolución musical.

De otra parte, Sun and Thunder ha anunciado sus primeros confirmados para la segunda edición del festival metalero en Fuengirola. En esta ocasión se suman al cartel grandes nombres del género como Twisted Sister, Avantasia, Lordi, Eivor, Primal Fear, Destruction, entre muchas otras bandas. Desde la organización se hace énfasis en la idea clara de ser un proyecto de largo recorrido e integrado en la ciudad, no un festival más.

Como novedad para este año, las tres jornadas musicales tomarán un rumbo diferente. La apuesta por concentrar esfuerzos artísticos se traduce en un cartel especialmente fuerte en sus dos noches centrales, viernes y sábado, con los dos grandes 'headliners' liderando el festival. El jueves abrirá el evento con una jornada completa de festival, más compacta y concentrada en un único escenario.