El Pleno de la Diputación de Málaga apuesta por la ampliación del aeropuerto y mejorar la movilidad en el Alto Genal

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha dado luz verde este martes a la práctica totalidad de las mociones presentadas por los distintos grupos políticos que componen la cámara provincial y que han girado en torno a asuntos como la ampliación y la promoción del aeropuerto Málaga Costa del Sol, la movilidad en el Alto Genal (Serranía de Ronda) o las mejoras en el sector industrial (eléctrico) y primario (olivar).

De otra parte, en la sesión han quedado patentes las diferencias de criterio de PP y PSOE en torno a la huelga que mantienen los trabajadores de la UTE Envases Ligeros Málaga de la planta medioambiental de Valsequillo (Antequera).

Así, el pleno ha aprobado por unanimidad y con enmiendas de PSOE y Con Málaga, la propuesta del PP para instar al Gobierno a que considere que la ampliación del aeropuerto Málaga-Costa del Sol tenga "un carácter prioritario"; para que el Gobierno inste a Aena a que incluya el aeródromo malagueño dentro del plan de inversiones que acomete anualmente; y que asuma la ampliación y cumpla con su compromiso para que el aeródromo "siga siendo uno de los motores que impulsen el desarrollo y el crecimiento de la provincia de Málaga".

Además, el pleno también ha respaldado con los votos favorables de todos los grupos una propuesta de Vox en torno al aeropuerto, en la que se pide que el aeródromo sea considerado "destino prioritario" del futuro vuelo directo entre China y Andalucía. El diputado portavoz del grupo, Antonio Luna, ha valorado que la aprobación de la propuesta supone "un paso político fundamental" para que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía se posicione de forma clara y rotunda en favor de Málaga, y no de otras opciones impulsadas por intereses partidistas o equilibrios territoriales".

También ha salido adelante por unanimidad la moción del PSOE para la mejora de la movilidad en la zona del Alto Genal (Igualeja, Pujerra, Parauta, Cartajima, Faraján, Júzcar y Alpandeire) en la Comarca de la Serranía de Ronda, una propuesta que también ha sido demandada en el transcurso de la sesión, en el apartado de la Tribuna de Alcaldes, por parte del regidor socialista de Faraján, Rogelio Barragán.

La propuesta aprobada insta a la Diputación a retomar el proyecto de conexión del Alto Genal con las dos carreteras de titularidad económica que discurren por la zona: la de San Pedro (A-3978) y la de Algeciras (A-369); también pide a la Junta que acelere la reparación de la A-397; y a que incluya una partida "potente" en los presupuestos de 2026 para iniciar la autovía Málaga-Ronda-Campillos.

El pleno ha dado cuenta de una moción institucional de apoyo a los vecinos de la barriada de El Calvario en Torremolinos que actualmente se enfrentan a la incertidumbre de un proceso de deshaucio de sus viviendas.

También se ha aprobado de forma unánime, y con una enmienda del PSOE, la propuesta del grupo 'popular' para garantizar la seguridad, estabilidad y resiliencia del suministro energético en Málaga frente a la vulnerabilidad de la red eléctrica. Una moción que, entre otras cosas, pide la creación de una línea de ayuda para que los ayuntamientos de la provincia puedan dotarse de equipamientos y sistemas de respaldo energético que permitan afrontar situaciones como el reciente apagón con un mínimo de garantías y con un mínimo de seguridad ante una situación de emergencia.

Por unanimidad han salido adelante dos mociones de Con Málaga, una en materia de educación para que la Diputación se posicione frente al cierre del ciclo formativo de grado básico específico de vidriería y alfarería del IES Las Flores de Álora; y otra, con una enmienda del PP, en apoyo al riego del olivar tradicional de Alozaina y otros municipios del entorno donde se produce la aceituna alorena con Denominación de Origen Protegida.

La única moción que sí ha requerido de debate ha sido la presentada por el grupo socialista, y que ha defendido la diputada Patricia Alba, en torno a la situación de la educación en la provincia y en la que se presentaban hasta una decena de iniciativas en torno a infraestructuras, mantenimiento de unidades, reuniones con docentes y oposición al cierre de recursos destinados a alumnado con necesidades especiales.

El diputado 'popular' José Santaolalla ha recriminado a Alba que todas las propuestas presentadas fuesen para instar a la Junta y de materias en las que la Diputación no mantiene competencias. Además, ha confrontado las peticiones del PSOE con la gestión que este partido realizó cuando estuvo al frente del Gobierno andaluz. Finalmente, la propuesta socialista no ha salido adelante a pesar de contar con el apoyo de Con Málaga.

HUELGA DE TRABAJADORES EN VALSEQUILLO

Antes de terminar el pleno, en el apartado de ruegos y preguntas, la diputada socialista Desirée Cortes ha tomado la palabra para plantear el posicionamiento de su grupo en torno a la huelga que desde el pasado mantienen los trabajadores de la UTE Envases Ligeros Málaga que desarrollan su labor en la planta medioambiental de Valsequillo (Antequera) y que actualmente mantienen su propuesta a las puertas de la Diputación.

"Están en huelga porque no tienen un convenio colectivo y, por lo tanto, año tras año pierden poder adquisitivo. Y están en huelga también porque cada turno de su trabajo tienen que subirse a unos vehículos que están en un lamentable estado", ha expuesto la diputada del PSOE, que ha lamentado que como respuesta a la huelga, la empresa esté respondiendo con despidos o expedientes sancionadores. "Se está infundiendo miedo a la plantilla", ha dicho.

El grupo del PSOE ha acusado al diputado responsable del Consorcio de Residuos de atacar a los socialistas y al sindicato que representa a los trabajadores, y ha insistido en que la Diputación debería condenar los despidos, evaluar la posibilidad de rescindir el contrato con la UTE y volver a la gestión directa. También han pedido una mesa de negociación.

Por su parte, el diputado 'popular' y responsable del Consorcio de Residuos Urbanos, Luis Rodríguez, ha informado de que este pasado lunes ha mantenido una reunión con representantes del comité de huelga. "Lo que pasa es que yo no me he hecho ninguna fotografía detrás de una pancarta", le ha recriminado a Cortés.

Y ha añadido que cree que "hay que buscar una solución para que estos señores vuelvan a sus puestos de trabajo y se restablezca la normalidad en las condiciones laborales que les corresponde".

Rodríguez se ha dirigido a los trabajadores presentes en la sala de plenos de la Diputación para asegurar que "el PSOE es el que vota en contra de los presupuestos cuando se traen a la Junta General para residuos. Tienen ustedes que saber que el Partido Socialista es el que tiene bloqueado la renovación de los estatutos del Consorcio de Residuos".

El diputado del PP ha calificado de "inmoral y desleal" lo expuesto por el grupo socialista, y ha concluido afirmando que "esta Diputación, desde este pasado lunes, desde que se reunió con el comité de huelga, está trabajando para que se sienten a negociar para que esos trabajadores recuperen sus puestos de trabajo y para que el Consorcio de Residuos, a pesar de la negativa continua del PSOE, pueda seguir avanzando y creciendo".

Tras el pleno, Con Málaga, a través de un comunicado, también ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la UTE Envases Ligeros Málaga, destacando su derecho constitucional a la huelga para exigir mejoras salariales, valorando su labor "que no deja de ser la de servidores públicos", y acusando a la empresa concesionaria de actuar "de manera caciquil" por los despidos y expedientes sancionadores abiertos.