Pleno de Diputación de Málaga debatirá modelo de financiación autonómica y medidas para paliar efectos de temporales

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga debatirá el próximo lunes en pleno el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno Central, toda vez que PP y PSOE llevarán a la sesión sendas mociones para rechazar y para apoyar, respectivamente, la reforma promovida por el Ejecutivo. Además, la forma de afrontar acciones que palien los efectos de las borrascas y fuertes lluvias en la provincia también serán motivo de debate, ya que tanto 'populares', socialistas y diputados de Vox presentan mociones en este sentido.

Así lo han dado a conocer los grupos con representación en la Corporación, que ha comparecido este jueves en rueda de prensa, con la excepción de Vox, que ha compartido el texto de su moción.

Así, y según ha anunciado el diputado del PP, Luis Rodríguez, su formación pide que la Diputación rechace "cualquier propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que se haya negociado de forma unilateral o bilateral, al margen del conjunto de las comunidades autónomas y, sobre todo, de los órganos de coordinación previstos para ello".

También desde el PP proponen "defender el principio de igualdad entre los españoles, oponiéndose a cualquier modelo que suponga privilegios para determinados territorios y genere diferencias entre ciudadanos de primera y de segunda en función de su tierra de origen".

Y por último, la moción exige un modelo de financiación "justo, solidario, que atienda a las necesidades reales de la población y que corrija esa infrafinanciación histórica que sufre la comunidad autónoma de Andalucía".

Por su parte, Cristóbal Ortega ha anunciado la moción urgente del grupo del PP para impulsar la ejecución de una presa en Cerro Blanco "como infraestructura estratégica frente a las inundaciones y, sobre todo, para garantizar el suministro hídrico en la comarca del Guadalhorce".

Así, el diputado 'popular' ha recordado los efectos de las últimas borrascas y fuertes lluvias en la provincia y en concreto en la comarca del Valle del Guadalhorce, donde ha destacado las consecuencias directas sobre la seguridad de la población, las infraestructuras públicas o los caminos rurales, entre otros. Además, se ha referido a como esta comarca también sufre periodos prolongados de sequía que afectan a la actividad agrícola de la zona.

Así, y tras destacar que la Junta ha acometido obras de emergencia para adecuar el cauce del río Guadalhorce con una inversión de más de 900 millones de euros, ha destacado la necesidad de ejecutar la presa de Cerro Blanco precisamente para regular el cauce del Guadalhorce y del Río Grande, "para evitar crecidas e inundaciones como las viviendas en los últimos meses".

Así pues, la moción del PP insta al Gobierno de España "a agilizar el estudio de la presa de Cerro Blanco", de cara a ponerlo en marcha "de forma prioritaria, garantizando una planificación, una financiación y sobre todo una ejecución". La propuesta también solicita que sea un proyecto que tenga en cuenta el entorno medioambiental; que garantice de forma expresa el abastecimiento de agua a los municipios; que se asegure el aprovechamiento de las aguas para las explotaciones ganaderas; y que se compense a los vecinos y agricultores afectados por las últimas borrascas.

Por su parte, el grupo socialista ha anunciado una moción en la que solicita a la Junta de Andalúcia una intervención integral y planificada en el río Guadalhorce. La diputada Desirée Cortés también ha relatado como las últimas borrascas y fuertes lluvias que han afectado a los municipios de la comarca del Valle de Guadalhorce se han visto afectados por las inundaciones del río en distintos tramos.

"Pedimos a la Junta de Andalucía, que es la administración competente, que actúe ya, que amplíe y que limpie el río Guadalhorce, que eleve la carretera 7057 de acceso a la estación de Cártama para evitar que vuelva a cortarse. Y que adopte las medidas necesarias para garantizar las comunicaciones entre Cártama y Pizarra, la carretera 7054", ha expuesto a la vez que ha reclamado el derecho de los vecinos de las localidades de la comarca "a vivir sin miedo cada vez que este río crece".

La otra moción del PSOE, de la que ha dado cuenta José Bernal, insta a la Junta de Andalucía a posicionarse a favor del nuevo modelo de financiación que ha trasladado el Gobierno de España. "Entendemos que es beneficioso para el conjunto del sistema autonómico porque aumenta los recursos para las comunidades autónomas, para blindar especialmente el estado del bienestar y, además, refuerza y amplía la solidaridad interterritorial", ha dicho.

Bernal ha incidido en que con la propuesta del Ejecutivo, Andalucía es la comunidad más beneficiosa en términos absolutos con 4.850 millones de euros adicionales, a la que habría que sumar los casi mil millones más del Fondo de Compensación Interterritorial.

Además, ha detallado que con la reforma propuesta por el Gobierno, la Junta podría disponer cada año para la provincia de Málaga de 1.170 millones de euros anuales adicionales. "¿Cómo se puede rechazar para la provincia de Málaga estos 1.170 millones, como quiere hacer el señor Moreno Bonilla y el PP en nuestra provincia?", ha cuestionado.

Por su parte el grupo Vox llevará al pleno una moción en la que también se insta a la ejecución de infraestructuras hídricas en la provincia. Así, por una parte, proponen que la Diputación de Málaga demande al Gobierno de España "acometer con urgencia la construcción de la presa de Cerro Blanco, el recrecimiento del pantano de la Concepción y la autorización para el trasvase de Iznájar".

En segundo lugar, proponen instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "a acometer de manera urgente el encauzamiento del río Campanillas, la finalización de todas las fases de encauzamiento del río Guadalhorce y el encauzamiento del río Gomenaro-Fuengirola a su paso por Mijas".

Y, además, Vox también propone instar a la Junta "a mantener limpios todos los cauces de ríos y arroyos de la provincia de Málaga, realizando las actuaciones necesarias de limpieza, desbroce, retirada de sedimentos, vegetación invasora y obstáculos que impidan el correcto flujo de agua, para prevenir inundaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Por último, en rueda de prensa, el diputado del grupo provincial Con Málaga, Juan Márquez, ha presentado una moción urgente en defensa de la agricultura y la ganadería social y profesional, mostrando un "rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como la reducción de los fondos de política agraria común destinado a financiar el gasto militar europeo".

El grupo de izquierdas insta a que la Diputación muestre su rechazo al acuerdo con Mercosur "por ser una amenaza a la seguridad alimentaria y a los derechos de los agricultores y ganaderos". "Exigimos una política agraria común fuerte y bien financiada, que apoye el relevo generacional y el empleo digno en el campo. Rechazamos los recortes agrarios derivados de la orientación belicista del presupuesto europeo", ha expuesto Márquez.

Y, por último, "mostramos nuestro apoyo a las movilizaciones del sector primario, reivindicando precios justos y condiciones de vida dignas para los agricultores y ganaderos", ha concluido.