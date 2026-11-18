Pleno de Diputación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles instar al Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif y los organismos competentes, a "garantizar de manera prioritaria la seguridad de toda la red ferroviaria", especialmente del corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía.

En concreto, mediante una revisión "extraordinaria e inmediata" de sus infraestructuras, instalaciones, sistemas de señalización, comunicaciones y mecanismos de control, adoptando las medidas preventivas y correctoras que determinen los organismos técnicos competentes y garantizando la máxima protección de viajeros y trabajadores.

Asimismo, revisar exhaustivamente los protocolos de seguridad, prevención, emergencia y actuación ante incidencias ferroviarias, garantizando su actualización y eficacia para proteger a los viajeros y trabajadores.

De la moción urgente del PP también han salido adelante los otros puntos que instan a realizar una auditoría integral, independiente y transparente del sistema ferroviario; exige el restablecimiento de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid "tan pronto como exista plena garantía de seguridad"; así como poner en marcha un "plan urgente de mejora y recuperación de la fiabilidad en el servicio de Cercanías" y priorizar inversiones.

No era la única moción que abordaba la situación del ferrocarril o el Cercanías. Así, también ha salido adelante por unanimidad la moción de Vox sobre la situación de la línea del Cercanías C-1 y el sistema ferroviario en la provincia.

De la moción de Vox, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno a aprobar un plan urgente para la línea C-1, impulsar con carácter urgente la duplicación completa de la vía única de la C-1, adelantar en la medida de lo posible la entrega de los trenes de gran capacidad previstos, y fijar "una fecha cierta" de reapertura de la alta velocidad Madrid-Andalucía, entre otros.

Por otro lado, ha sido aprobada por unanimidad la moción del PP sobre el refuerzo de la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y la dotación de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Málaga.

PENSIONES Y PRESUPUESTOS JUNTA

En otro orden, no ha salido adelante, al contar con los votos en contra de PP y Vox, la moción del PSOE sobre la "defensa" del sistema público de pensiones.

La diputada provincial socialista Antonia García ha incidido en que "no podemos bajar la guardia" con las pensiones y ha valorado "el compromiso" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "blindarlas".

"Cuando hablamos de pensiones no hablamos solo de números, hablamos de personas", ha abundado la diputada del PSOE, que, frente a las críticas de PP y Vox a la iniciativa ha dejado claro que "la moción va de defender a los pensionistas". Por su parte, el portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha mostrado el voto a favor de moción porque "hablar del sistema público de pensiones es hablar de la columna vertebral de nuestro estado del bienestar, de la solidaridad entre generaciones y de una conquista histórica de la clase trabajadora".

El portavoz del grupo provincial de Vox, Antonio Luna, ha lamentado que "este tipo de mociones "es a lo que ya nos tiene acostumbrados el PSOE, la nada y esto es lo mismo". "No vienen a cambiar nada, ni a conseguir ninguna mejora para la provincia de Málaga", ha criticado, señalado que "no le vamos a dar ningún aplauso al Gobierno de Sánchez ni por eso ni por ninguna otra cosa porque rematadamente mal lo ha hecho todo", ha agregado.

"Desde Vox lo tenemos claro, si la moción viene a cambiar algo lo analizaríamos, estudiaríamos y votaríamos en consecuencia, pero esta moción viene a pedir aquí aplausos para el presidente del Gobierno y no lo van a obtener desde este grupo provincial", ha concluido.

Por su parte, la diputada del PP Antonia Ledesma ha dicho que el PSOE "no tiene que traer una moción a este Pleno para explicarnos que hay que defender las pensiones, eso lo sabemos" y ha añadido que "también tenemos claro es que no vamos a aceptar ninguna lección de defensa de nuestros mayores mientras ustedes utilizan claramente las pensiones para hacer propaganda política de Pedro Sánchez".

"Esta moción tiene mucho de relato partidista, tiene mucho más de autobombo y muy poco de propuestas reales para garantizar el futuro de nuestros pensionistas", ha advertido y ha añadido que "el objetivo que les preocupa --al PSOE-- no son las pensiones, es simplemente la gestión de un Gobierno e inculcar miedo a los mayores", ha concluido.

Por otro lado, la moción urgente del PSOE sobre el "rechazo de los presupuestos de la Junta para 2027" ha sido rechazada y no ha salido adelante. El portavoz del grupo del PSOE, Josele González, ha explicado que han presentado la moción "porque los presupuestos de la Junta de Andalucía para Málaga nos han dejado muy preocupados, ya que dejan pendiente necesidades importantes para nuestra provincia".

Ha hablado de sanidad y, en concreto, del nuevo hospital, que "sigue pendiente": Fue un compromiso electoral de Moreno en 2018 y aseguró que estaría terminado durante la anterior legislatura", precisando que "lo que se ha comenzado a construir solamente son los aparcamientos". González también ha criticado las previsiones de las cuentas en educación y en vivienda, entre otros.

"Con esta moción pretendemos abordar una parte pequeña de las principales preocupaciones que tiene la provincia en estos momentos y pide revisar el presupuesto para atender esas necesidades", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "hay margen para mejorar las cuentas y le pedimos a todos los diputados que contribuyan a ello aprobando esta moción".

Al respecto, desde los grupos de PP y Vox han criticado que el PSOE traiga esta moción cuando el partido está gobernando en España y "no presenta el presupuesto".

Por último, la moción urgente del grupo de Con Málaga sobre el cumplimiento íntegro de la ley 6/2010 de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica) ha sido rechazada. "Traemos una cuestión que es el corazón mismo de la razón de ser de esta Diputación provincial, la autonomía local, la suficiencia financiera de nuestros 103 ayuntamientos y el cumplimiento de la ley por parte de la Junta de Andalucía", ha defendido Márquez.

Por otro lado, durante la sesión el alcalde de Alfarnate (Málaga), Juan Jesús Gallardo, ha reclamado en la Tribuna de Alcaldes del pleno de la Diputación de Málaga "una mayor implicación de las administraciones para garantizar los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en los pequeños municipios de la provincia".

Durante su intervención, ha advertido de "las dificultades" que afrontan los vecinos y vecinas de Alfarnate por "los continuos problemas de telecomunicaciones, la pérdida de servicios bancarios y las deficiencias en las comunicaciones por carretera".