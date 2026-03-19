El Pleno de Estepona aprueba por unanimidad dedicarle un espacio público de la ciudad a Ana Mena

Ana Mena en una imagen de archivo. - Leandro Wassaul

ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado este jueves por unanimidad dedicarle un espacio público de la ciudad a Ana Mena, la artista esteponera con mayor proyección internacional.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado que "todos nos sentimos orgullosos de los enormes éxitos que está cosechando Ana Mena, y de que lleve con orgullo el nombre de su ciudad por todo el mundo. Por tanto, Estepona siempre la va a tener en su corazón".

Asimismo, García Urbano ha señalado que este espacio será "un lugar emblemático de la ciudad, consensuado con la artista y su familia".

Cantante, compositora y actriz, Ana Mena ha conseguido ser una referencia en la música pop de España, pero también en el panorama musical de Italia o de países latinoamericanos como México o Argentina.

Además, ya fue nombrada Hija Predilecta de Estepona en el año 2020. Nacida en 1997, Ana Mena comenzó en el mundo de la música y la actuación siendo una niña, desarrollando posteriormente una carrera que la ha llevado a grandes escenarios y proyectos. Ha trabajado a las órdenes de Pedro Almodóvar e interpretó a la estrella infantil Marisol en una exitosa serie.

Asimismo, han destacado desde el Consistorio que se ha convertido en una de las artistas más queridas y admiradas del país, recibiendo reconocimientos como el galardón a Mejor Canción en la categoría España en Los40 Music Awards o la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.

En la lista de hitos que la convierten en una de las artistas pop más exitosas de su generación, cabe destacar su gira internacional 'Bellodrama Tour', que durante dos años la llevó a recorrer más de cincuenta ciudades de países como España, México o Argentina, o los once meses consecutivos en los que fue número 1 en las listas de radio italianas por sus colaboraciones con el artista Fred De Palma.

A pesar de su juventud, Ana Mena ha conseguido ya un Disco de Oro por su álbum 'Bellodrama', y 56 Discos de Platino, 1 Disco de Diamante y 12 Discos de Oro para singles en distintos países de Europa y América, lo que la ha llevado a ser un referente de la música contemporánea más actual.

El equipo de gobierno ha impulsado este reconocimiento a Ana Mena "desde el convencimiento de que la artista continuará protagonizando importantes momentos musicales y cinematográficos, como prueba su reciente actuación en la gala de los premios Goya o el éxito de 'Ídolos', la película que acaba de estrenar en cines y que coprotagoniza junto al actor Óscar Casas".