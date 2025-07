Pleno de Málaga aprueba adhesión a decreto de Junta para poder construir vivienda protegida en parcelas de equipamiento

Son 24 parcelas para unos 1.700 inmuebles transitorios en alquiler asequible destinadas a jóvenes y a personas mayores

MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este miércoles --con los votos a favor del grupo 'popular', del PSOE y de Vox y los votos en contra de Con Málaga-- la adhesión del Consistorio al artículo 3 del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, por el cual se podrán construir viviendas o alojamientos protegidos de tipo transitorio en parcelas calificadas como equipamiento comunitario, tramitando el instrumento de planeamiento correspondiente para su cambio de uso a residencial.

Así, tras el análisis conjunto entre la Gerencia de Urbanismo, el Área de Vivienda y las Juntas Municipales de distritos, se ha determinado que, en el inventariado de parcelas disponibles en la ciudad calificadas de equipamiento, son 24 las idóneas para ser destinadas a uso residencial protegido con capacidad aproximada para la construcción de unas 1.700 viviendas (técnicamente, viviendas y alojamientos) en alquiler transitorio para mayores y jóvenes, de acuerdo a lo determinado en la norma de la Junta de Andalucía.

Así, durante el debate, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido de que traen un plan que "están vendiendo como el plan de los 'minipisos' con el único propósito de ceder suelo público a los promotores privados" para que "exploten por 75 años los alquileres de viviendas".

"No nos parece comprensible, nos oponemos, lo hacemos con coherencia", ha dicho, al tiempo que ha vuelto a criticar que "lo traen como una mera operación, para lo mismo de siempre, aprovechar la crisis de la vivienda, que unos pocos hagan negocio con lo que debiera ser un derecho fundamental".

Además, ha tachado el plan de "chapuza" y ha advertido de que "en los papeles no hay ninguna garantía de cual es la superficie mínima de estas viviendas". "No la hay, puede alcalde, cantar misa, pero en la propuesta no hay ninguna garantía de cual es la superficie mínima útil". Así, ha dejado claro que rechazan la propuesta.

Desde Vox, el portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha explicado el apoyo a la propuesta, pero "no sin antes comentar que prescindir del suelo dotacional es un error, ya que hay barrios muy necesitados" de parques e infraestructura pública, entre otros. "Aún apoyando esta propuesta entendemos que se podría haber hecho de otra forma", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz municipal de PSOE, Daniel Pérez, ha reivindicado el "derecho a quedarse en la ciudad de Málaga", lo que supone que el Ayuntamiento "ponga medidas sobre la mesa y planificación para que la gente no se vaya".

"Estamos en una emergencia habitacional", ha agregado, al tiempo que ha explicado que cuando se conoció la propuesta de los 'minipisos' se hablaba de 35 metros cuadrados y "nosotros dijimos no", porque "una cosa es muy importante, la dignidad de un hogar y en 35 metros cuadrados una familia no puede vivir".

Por tanto, ha continuado, "esta medida, que no es la mejor, la vamos a apoyar porque hace falta tomar todas las medidas porque la gente tiene derecho a vivir donde ha nacicido".

En suma, ha agregado, "esta presión desde los partidos y la presión social, hace que no se hable de 35 metros cuadrados", sino de más, ha defendido y ha insistido en que "este Ayuntamiento no puede permitir convertirse en parte de esa especulación".

Por su parte, la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha agradecido a los grupos que "hayan cambiado de opinión", en alusión al PSOE, al tiempo que ha incidido en que esto que se está proponiendo "se están haciendo en otros sitios de España; agradezco que reconduzca su postura", ha dicho al PSOE.

Al respecto, el portavoz municipal socialista le ha dicho que "no hemos rectificado, los que han cambiado de postura son ustedes, empezaron hablando de 35 metros cuadrados".

Por otro lado, la edil de Urbanismo ha recordado también algunas acciones en materia de vivienda y en cuanto a las críticas sobre las dimensiones de las viviendas ha recordado que lo se trae a pleno es acogerse al decreto de la Junta.

Por último, ha lamentado que la oposición "nunca aporten nada constructivo, siempre digan 'no' a todo lo que proponemos, porque el equipo de gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de vivienda", ha valorado.

OTROS TEMAS DE URBANISMO

En materia de Urbanismo, también se ha dado luz verde al segundo expediente de modificación del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo y que incluye dos modificaciones de créditos.

En primer lugar, un suplemento de créditos de 3.407.791,73 euros para dotar o completar la financiación de tres actuaciones incluidas en el programa europeo presentado por el Ayuntamiento, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (Edil).

En concreto, se destinan 501.142,36 euros al proyecto de rehabilitación de la calle Cobertizo del Conde, otros 120.000 euros a la iluminación de la ruta de pinturas murales en el entorno del Centro norte; y 1.732.425 euros para complementar la financiación ya consignada en el presupuesto para el impulso del proyecto básico y de ejecución del Bypass Gibralfaro.

El resto, 1.054.223 euros, se mantiene en el proyecto Bypass pero se traspasa de partida presupuestaria. Todos estos proyectos se encuentran redactados y con los informes favorables para el inicio de la licitación de las obras. El crédito que se consigna a estas actuaciones procede de la financiación asignada en el presupuesto vigente para la construcción de un Centro Cívico en Lagunillas y del previsto para urbanizar la ladera sur de Gibralfaro, cuyos proyectos deberán ser redactados de nuevo al contar con informes desfavorables de Cultura de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, también se incluye un expediente de suplemento de créditos con el que se consignan 564.752,80 euros, procedentes del remanente de tesorería, al proyecto básico y de ejecución de los desperfectos del complejo municipal de Tabacalera; al servicio de conservación de asfalto y obras de mejora en colegios.