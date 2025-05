El Pleno de Málaga insta al Gobierno a "devolver" la "calidad" al transporte ferroviario y realizar inversiones

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves instar al Gobierno de España "a devolver al transporte ferroviario de nuestro país la calidad que históricamente ha tenido".

También ha sido aprobada de la moción urgente del PP el "realizar las inversiones necesarias tanto en materia de infraestructuras y seguridad como en recursos humanos y otros conceptos que reviertan en la excelencia en la calidad del servicio que merecen las personas usuarias del mismo y que devuelva una mejor imagen a la marca España, tan dañada por el caos ferroviario que padece nuestro país".

La concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, ha recordado que "no sé cuántas veces hemos traído a este debate el transporte ferroviario" en la provincia y ha incidido en que "hoy todos debemos alzar la voz por las consecuencias".

"En Málaga no hay que olvidar que tenemos zonas en las que no existe transporte ferroviario y fuimos excluidos del eje ferroviario mediterráneo", ha dicho. Sin embargo, ha continuado, "esta situación que era puntual en algunos territorios en los últimos años vemos que se extiende a todo el territorio nacional".

Hernández ha usado una metáfora, "que puede que vean de mal gusto, pero lo que antes era un tumor localizado, yo creo que ahora es una metástasis que está extendida a todo el territorio nacional", insistiendo en que lo que antes era "un sistema pionero", la alta velocidad, "ahora es más bien motivo de vergüenza".

También ha lamentado el "abandono" del esfuerzo inversor, y, en suma, el "deterioro del sistema publico". "Es inadmisible que en pleno siglo XXI se permita el colapso del sistema ferroviario y no haya voluntad de enmienda", ha apostillado.

Por su parte, el concejal del PSOE Jorge Quero ha dicho que "nos sorprende o no quizá tanto" que sea el PP el que presente la moción y "se olvidan del gobierno 'popular'" en el Ejecutivo, donde "se convirtió la infraestructura en secundaria, casi residual".

Frente a ese "abandono", ha contrapuesto "la gestión del actual Gobierno". "Mientras critican, hay más operadores, más frecuencias, precios más bajos... Málaga está más y mejor conectada que nunca", ha abundado.

Ha asegurado que el PP "no tiene legitimidad política para hablar de deterioro ferroviario, porque hay más trenes, más personal... Ejecutamos y cumplimos". "Málaga no necesita más ruido, necesita más trenes y el Gobierno de España se lo está dando", ha subrayado.

Por último, ha asegurado que "esta moción del PP no se ha hecho en Málaga ni pensado en malagueños, es una orden directa de Feijóo para atacar al Gobierno desde los ayuntamientos; es una estrategia de campaña, de desprestigio y no en defensa de interés general".

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que es "algo patente" la "decadencia" del sector ferroviario en el país. Ha hablado de que los españoles "sufren" un "auténtico calvario cuando se enfrentan a la grave decadencia que sufre el sistema ferroviario". Asimismo, ha criticado que el Ministerio de Transporte "sigue sin asumir su responsabilidad".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha empezado su intervención pidiendo que "ahora que están de moda los videos, hagan uno donde esté De la Torre y Pérez pidiendo disculpas en nombre del PP y PSOE a los vecinos que sufren el colapso de la movilidad en el territorio".

"El colapso de la movilidad en la provincia lleva la firma del PP y el PSOE, que son los que han gobernado el Gobierno central y los que les correspondía hacer una planificación eficiente", ha añadido y ha afirmado que "les deben una buena disculpa a los malagueños, no están los dos partidos para venir a presumir sobre la apuesta de la movilidad eficiente". Además, ha exigido que se mejoren las inversiones, pero también que "se tenga memoria sobre lo que ha pasado en la red ferroviaria del país".

En segundo turno, la concejala de Movilidad ha vuelto a reiterar que "históricamente esta provincia ha estado olvidada" en cuanto al sistema ferroviario.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno se ha rechazado la moción urgente de Vox que, entre otros, pedía la paralización de las obras del centro de internamiento de menores infractores, en el distrito de Churriana.

Han incidido en que el grupo municipal de Vox "no está en contra en absoluto" que el centro sea un hecho, lo que consideramos es que no es el lugar idóneo". Además, ha insistido en que "este centro no reúne los condicionantes apropiados para que sea abierto allí".

Por otro lado, se ha aprobado, entre las mociones institucionales, el condenar de forma firme y enérgica los ataques indiscriminados contra la población civil palestina en la Franja de Gaza por parte del Ejército de Israel.

También el Pleno ha aprobado la moción 'popular' en relación con "el recorte" del Gobierno central en el Plan Corresponsables, así como otra de Vox para solicitar la cesión temporal de un espacio municipal para la instalación de un monolito cerámico en homenaje a la cultura de la Caña de Azúcar en Churriana.

También durante la sesión han sido aprobados tres puntos y rechazado uno de la moción del PSOE sobre garantizar el cumplimiento de la ley de dependencia, así como la disminución de las listas de espera en la ciudad; y la iniciativa de atención a la diversidad en la escuela pública ha sido desestimada.

De Con Málaga no ha salido adelante la iniciativa para rechazar el nuevo intento de instalación de una gasolinera 'low cost' en la barriada La Pelusa, ni la moción sobre el rechazo al comercio con el Estado de Israel, incremento de gastos militares, entre otros.

Por último, la moción de Vox sobre medidas de apoyo y asistencia "conforme a solventar los problemas de seguridad y salubridad en el aeropuerto" ha sido rechazada.