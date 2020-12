Pleno de Málaga pide a Gobierno informar a ayuntamientos de llegada de inmigrantes para hacer posible la coordinación

MÁLAGA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ha acordado por unanimidad que el Ayuntamiento de Málaga solicite al Gobierno central que informe "oficialmente" a los consistorios de la llegada de inmigrantes a sus respectivos territorios para hacer posible una coordinación interadministrativa que garantice que reciben los recursos adecuados y que se cumplen los protocolos sanitarios y de seguridad que exige la pandemia de la COVID-19.

Dicha información, con base en los principios de transparencia y de lealtad institucional, "es fundamental para que los ayuntamientos puedan ayudar a desmentir bulos y fake news que pueden fomentar actitudes xenófobas y generar intranquilidad en la población", según la moción urgente del PP, que ha sido enmendada.

También ha sido aprobado instar al Gobierno a que trabaje en la dirección de conseguir que la UE impulse e incremente los programas de cooperación al desarrollo en países de origen así como realice un mayor esfuerzo para el impulso también de una buena gobernanza en dichos países que ayude a solucionar la problemática existente.

Durante el debate, la concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo, Ruth Sarabia, ha incidido en que se trata de una moción propositiva. Ha recordado que en anteriores ocasiones, cuando han llegado migrantes, "siempre ha habido una postura leal de apoyo", insistiendo en que lo que se busca es "contar con esa correcta coordinación e información".

Por su parte, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha dicho alegrarse por el tono propositivo de la moción pero ha criticado el hecho de que se asocie inmigración con salud: "Es cuanto menos xenófobo".

El concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia, de igual modo, ha dicho que llama la atención que el PP traiga esta moción urgente, advirtiendo de que "la extrema derecha marca la agenda, criticando a Vox, que "alienta el odio, el miedo y la confrontación entre los ciudadanos". "Es importante combatir los discursos xenófobos", ha dicho, añadiendo que se debería de dejar de pactar con Vox.

Al respecto, la concejala del PP Ruth Sarabia ha recordado que en el Ayuntamiento de la capital no hay representación de Vox y ha incidido en el trabajo que durante años se lleva realizando por la convivencia.

También Juan Cassá, el concejal no adscrito, ha tomado la palabra en segundo turno para criticar a Adelante Málaga y, en concreto, al concejal de Podemos Nicolás Sguiglia: "El PP trae unas inquietudes y sale atacando al PP, a Cs, a todos los que estamos aquí sentados con un partido que no está ni tan siquiera sentado. Ya que gobierna esperaba más de Podemos".

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha valorado, por su parte, la labor de Cruz Roja y ha criticado "la falta de transparencia" por parte del Gobierno central, "que no ha avisado ni a Junta y ni a ayuntamientos".

"El ministro de Interior tendría que dimitir por que ante la crisis de inmigrantes llegados a Canarias no ha estado a la altura, pero antes de dimitir que dé explicaciones", lamentando que "no va a suceder ni una cosa ni la otra". "No se está gestionando bien esta crisis", ha dicho, criticando el "oscurantismo".

CAC

Por otro lado, ha sido rechazada, con el voto de calidad del alcalde, Francisco de la Torre, al contar con 15 votos a favor y los mismos en contra, la moción urgente de Adelante Málaga para instar a la Dirección General del Área de Cultura, como responsable del contrato, a iniciar un expediente informativo para investigar "posibles incumplimientos por parte de la empresa Gestión Cultural SL con respecto a las obligaciones asumidas en el pliego de gestión del Centro de Arte Contemporáneo, así como las numerosas irregularidades denunciadas por parte de la plantilla".

El concejal de la confluencia de IU y Podemos Nicolas Sguiglia ha criticado "los incumplimientos" por parte de la empresa en relación con el CAC, advirtiendo de que es "un auténtico escándalo lo mal que se gestiona este centro".

Por su parte, la concejala de Cultura y portavoz municipal de Cs, Noelia Losada ha dejado claro que el Ayuntamiento "no paga un canon, lo que tiene es contrato de prestación de servicios y lo que no se presta no se cobra". "Eso le da igual a ustedes", ha dicho, rechazando las críticas de Adelante Málaga y valorando que "se han incorporado notables mejoras para que la actividad cultural vaya a mejor".

"Se han cumplido escrupulosamente el sistema de exposiciones", ha defendido, por otro lado, rechazando, uno a uno, los puntos de la moción de la confluencia de izquierdas. Durante el debate, Sguiglia ha aludido a que el que fuera director del CAC Fernando Francés debe "devolver" un cuadro del centro "y que está en su casa de Sevilla", a lo que Losada ha respondido que "si tiene constancia, lo que tiene que hacer es poner una denuncia por apropiación indebida".

Por su parte, la concejala del PSOE Lorena Doña ha sido crítica con la gestión realizada en el CAC. "La lista de despropósitos en la gestión del CAC es más que larga", ha advertido, recordando "algunos hitos ya que para comentarlos todos me harían falta varias sesiones plenarias", entre ellos, ha criticado la elección del que fuera director del CAC Fernando Francés.

"Pedimos cordura, altura de miras", ha incidido, diciendo, además, a Losada que "no sea cómplice del PP en esta más que nefasta gestión". "El CAC, lamentablemente, ocupa demasiadas páginas en lugares que no debería", ha lamentado.

La concejala 'popular' Gemma del Corral ha afeado a la concejala del PSOE las críticas, asegurando que "la intervención de Doña me deja muy preocupada, por la ultima afirmación hecha de que a Francés se le ha adjudicado a dedo el CAC", advirtiendo, en ese sentido, de que "si tiene la más mínima sospecha" no lo tendría que decir en el pleno, sino "en otro lugar".

"Llego a la conclusión de que si no existiera Francés tendrían que inventarlo porque no tendrían tema". Por último, ha valorado el "prestigio" y gestión en relación con el CAC: "La oposición sigue montándose su película sin llegar a nada".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante, con 15 votos a favor y 15 en contra, ya que el voto del regidor era a favor, la moción urgente de Cs sobre la vacunación frente al COVID. En concreto, ha sido aprobado instar al Ministerio de Sanidad y al Gobierno a que elabore un Plan de Vacunación que garantice la administración de la vacuna con criterios equitativos para toda la población y que delimite claramente qué atribuciones van a tener las distintas comunidades en la distribución y administración de la vacuna a sus habitantes.

También el Pleno ha aprobado instar al Gobierno que publique la lista de expertos que van a participar en la elaboración del Plan de Vacunación y los criterios que van a tener en cuenta a la hora de conformarlo.

La moción del PSOE sobre medidas encaminadas a la protección del derecho a la vivienda; la de Adelante Málaga de garantías para una participación ciudadana efectiva; y otra de Cs sobre el incremento del coste por hora del servicio de ayuda a domicilio también han sido aprobadas tras contar con enmiendas.

PLAN DE REACTIVACIÓN

Por otro lado, el alcalde ha dado cuenta en la sesión ordinaria del 'Plan de Reactivación: Ejes y Proyectos Estratégicos'. Así, este pasado martes De la Torre presentó el documento al Patronato de la Fundación Ciedes y a la Comisión Permanente del Consejo Social de la Ciudad, donde solicitó a los miembros de la Comisión y del Patronato que realicen las aportaciones para la mejora del documento.

Este encuentro tuvo lugar de forma telemática debido a la COVID-19. Tras dar cuenta en el pleno, se abrirá un periodo de aportaciones y propuestas al documento por parte los miembros del Consejo Social de la Ciudad. Su aprobación se prevé una vez concluido el plazo de aportaciones que finaliza el próximo 20 de enero.