El Pleno de Málaga rechaza llevar a cabo una consulta ciudadana sobre el futuro de la manzana del Astoria

Publicado 29/11/2018 16:23:44 CET

Sale adelante instar al equipo de gobierno a "buscar una solución a la falta de limpieza" y mostrar el apoyo para finalizar el metro al Civil

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado instar al equipo de gobierno del PP a que realice un proceso participativo y una consulta ciudadana sobre el futuro de la manzana del Astoria, sin condicionante de que sea una concesión privada, y que no excluya su uso público o la ampliación de la plaza.

De la moción urgente de IU Málaga para la Gente sí ha salido adelante por unanimidad el instar al equipo de gobierno a que, tras el derribo del Astoria, las vallas y medidas de seguridad tengan el menor impacto visual para que se pueda contemplar como quedaría este espacio libre; así como impulsar el proyecto arqueológico y que comience "lo antes posibles".

Por último, ha sido aprobado el estudiar la posible incorporación de una exposición o un conjunto de esculturas que tengan a Picasso como eje principal en la remodelación o ampliación de la plaza. Sobre este punto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha reconocido que ya se estudió hacerlo en otro espacio de la ciudad y "tiene su dificultad".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha valorado que por fin se haya aprobado la demolición de los antiguos cines Astoria y Victoria tras "años reclamándolo". Asimismo, ha dicho sorprenderse de que se vayan a poner unas vallas y lonas "de metros de altura", ironizando con que "cualquiera diría que es una barrera visual para que la ciudadanía no descubra cómo puede quedar el espacio". Asimismo, ha insistido en que no se puede abordar la regeneración urbana del espacio sin contar con la ciudadanía.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha recordado que ya hay un proyecto para ese espacio, y que "entiende que hay que cerrar la plaza". Sobre la participación, ha defendido que este proyecto cuenta con ello.

"Estoy seguro que el mejor proyecto es 'Málaga All Space', que es un proyecto cultural muy interesante", ha destacado Pomares, al tiempo que ha recalcado que esta iniciativa apuesta por la música y por "tener un espacio donde los grupos puedan venir a tocar".

Por su parte, el concejal del PSOE Sergio Brenes ha mostrado el apoyo a la totalidad de la iniciativa y ha criticado que este espacio "es una de las joyas que nos ha dejado el PP", criticando que la realidad del equipo de gobierno es que tiene "empantanados" los grandes proyectos de ciudad.

Por último, ha pedido al equipo de gobierno del PP que sean "proactivos" y que "trabajen por buscar un buen proyecto para la ciudad de Málaga" para "devolver a la ciudad parte de lo que hemos tirado allí", tendiéndole la mano.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, se mostrado a favor de la iniciativa, destacando los procesos participativos y las consultas. "La democracia se construye participando", ha insistido.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que también ha valorado que se demuelan los edificios, ha dejado claro que no pueden estar de acuerdo en la consulta: "Estamos criticando los retrasos --de las administraciones-- y ahora proponemos una consulta. Las obras se eternizan", ha dicho, insistiendo en que "lo que queremos es que se ejecute y si hay proyecto, que se hagan".

PROYECTOS "INCONCLUSOS"

Por otro lado, ha salido adelante con 18 votos a favor y once en contra --del equipo de gobierno-- la moción urgente del PSOE en se rechaza "la falta de negociación municipal" para una solución a las plusvalías por herencia; también se ha mostrado el rechazo a "la falta de diálogo" del PP con los bomberos y ha sido aprobado pedir celeridad a las actuaciones en los antiguos terrenos de Repsol.

Asimismo, ha sido aprobado que el Ayuntamiento muestre su apoyo a la finalización del metro hasta el Hospital Civil en los términos que han sido licitados por la Junta y el instar al equipo de gobierno a buscar una "solución" a "la falta de limpieza" en la ciudad.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado que "no hay acción política". "De la Torre no está ni se le espera", ha advertido, al tiempo que ha añadido que el "equipo de gobierno ha perdido el norte". "De la Torre es un tapón para los grandes proyectos para Málaga", ha sostenido.

El portavoz municipal, Carlos Conde, ha dicho a Pérez que está "en el postureo político y tirando de demagogia". "Hay que estar aquí para ser proactivos, para que la ciudad siga avanzando y no para poner siempre palos en las ruedas", ha dicho, valorando lo llevado a cabo por el equipo de gobierno.

"Usted no viene ni a construir ni a destruir; el puesto de portavoz en oposición le viene grande", ha afirmado y ha asegurado que "si Málaga es lo que es gracias al equipo de gobierno, presidido por De la Torre, que ha cambiado y transformado a mejor la ciudad, a pesar de la Junta".

Torralbo, por su parte, ha criticado que la ciudad "está harta". "Es el alcalde de las apariencias, de las muñecas rusas, que cuando abre un problema sale otro problema nuevo y acabaremos en conflictividad". "Queremos una ciudad donde podamos vivir y convivir", ha concluido.

Carballo, de igual modo, se ha mostrado a favor de la iniciativa porque "llevan razón en todo lo que están diciendo", ha incidido, recordando, además, las acciones llevadas a cabo por el grupo naranja para dar solución a estos problemas.

Zorrilla también ha hablado de "fin de ciclo" del PP y de De la Torre "al frente del Ayuntamiento" lamentado "la parálisis e inacción". El edil no adscrito, Juan José Espinosa, por su parte, ha agregado que a la iniciativa "se le puede añadir un rosario de puntos con más proyectos no ejecutados, abandonados o retrasados". "El Gobierno local está más preocupado por hacer empresa que por hacer ciudad y esto no anuncia otra cosa que su fin de ciclo", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad que el Ayuntamiento exprese su enérgica condena a la violencia machista y también la moción urgente de Málaga Ahora en relación con la regularización de los VTC y el apoyo al sector del taxi.

También ha sido aprobada la moción del PP con la que se da traslado a la Junta de "su falta de apuesta" en relación con la promoción de vivienda pública; y, además, por unanimidad la moción socialista relativa a la necesidad de actuar contra las plagas de roedores que están afectando directamente a los vecinos de diversos puntos de la ciudad.

Por otro lado, ha sido rechazado, con el voto de calidad del alcalde, que el equipo de gobierno desista de la construcción de los tres rascacielos previstos en los antiguos terrenos de Repsol y del gran centro comercial. Tampoco ha salido el permitir un gran bosque urbano en la citada zona.

La moción de Cs relativa a la actividad logística y reparto de mercancías en el centro así como la de PP sobre presión fiscal de la Junta a las viviendas han sido aprobadas; al igual que la del PSOE sobre la mejora de las condiciones de trabajadores en el ámbito municipal y la de Málaga Ahora sobre el cambio de modelo de movilidad y mejorar la calidad del aire.

Por último, también han sido aprobadas, por 17 votos a favor y 12 en contra, las conclusiones de la comisión de investigación de los expedientes de Urbanismo.