El Pleno de Marbella (Málaga) aprueba en un pleno extraordinario un suplemento de crédito de 4,7 millones

Pleno del Ayuntamiento de Marbella

Será destinado al punto limpio de San Pedro Alcántara, la climatización de colegios y el proyecto del albergue África

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado este jueves, en un pleno extraordinario y urgente, un suplemento de crédito por un importe de 4,7 millones que se destinará a inversión de obra pública en 2026.

La propuesta, que ha salido adelante con los votos del PP, la abstención de OSP y Vox y en contra del PSOE se hará efectiva una vez se haya formalizado el ingreso correspondiente y podrá ejecutarse a partir del 1 de enero.

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha señalado que "se trata de una excelente noticia para la ciudad, porque esta modificación se financia gracias a una mayor recaudación de ingresos respecto a la previsión del presupuesto de este ejercicio, especialmente en el capítulo de patrimonio municipal del suelo".

También ha explicado que "es un incremento que nos permitirá reforzar proyectos claves para la localidad, respondiendo a necesidades reales en materia de equipamientos".

En este sentido, ha detallado que una de las actuaciones principales será la creación del punto limpio de San Pedro Alcántara, que se ubicará en una parcela de 3.500 metros cuadrados, en la zona norte del polígono industrial, y que contará con una inversión de 1.245.000 euros.

"Es fundamental que impulsemos en San Pedro esta infraestructura tan demandada, adecuada para la gestión de residuos y la economía circular", ha indicado la regidora.

Asimismo, ha destacado la financiación destinada a la climatización y mejora energética de los colegios del municipio, con una inversión superior 1,5 millones de euros. Esta actuación incluirá la instalación de paneles fotovoltaicos e infraestructuras eléctricas que garantizarán el abastecimiento y permitirán la instalación de equipos de aire acondicionado en 22 centros educativos.

Otro proyecto que se sufragará es el del albergue África, que sumará una aportación de 1.568.000 euros a los 24 millones previstos. Muñoz ha recordado que "es una parcela estratégica de 15.000 metros cuadrados en el centro de Marbella, fruto de un acuerdo con la Junta de Andalucía y la entidad Interjoven, que permitirá ofrecer nuevos aparcamientos a la zona, dependencias para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y una amplia área deportiva pública para el disfrute de todos los vecinos".

Además, la regidora ha especificado que también se va a incluir una partida de 100.000 euros para la instalación de una infraestructura eléctrica de media tensión, destinada a dar suministro al futuro recinto ferial de Marbella, y otra de 260.000 euros para el acondicionamiento del parque Maribel Notario.

"Con esta modificación presupuestaria reforzamos inversiones que mejoran servicios esenciales, avanzan en sostenibilidad, dan respuesta a demandas históricas y generan un beneficio directo para nuestros vecinos", ha asegurado Muñoz, que ha añadido que "confiamos en que este esfuerzo inversor contribuya a seguir modernizando nuestra ciudad y a consolidar la calidad de sus equipamientos públicos".