El Pleno rechaza adoptar más medidas en la Diputación de Málaga para luchar contra la exclusión financiera de mayores

MÁLAGA, 1 Feb.

El Pleno telemático de la Diputación de Málaga ha rechazado este martes una moción del PSOE en la que se solicitaba que la institución adoptara más medidas para la lucha contra la exclusión financiera de las personas mayores. Así, no ha salido adelante que la administración supramunicipal llegue a acuerdos con entidades bancarias que operan en la provincia para garantizar la atención presencial en los municipios malagueños.

El motivo, según ha indicado la vicepresidenta segunda, Natacha Rivas, también responsable del Área de Desarrollo Económico y Social y del Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, es que la Diputación lleva años trabajando en este sentido, incidiendo en el "compromiso máximo", y en que es el Gobierno de España el que tiene que tomar medidas a nivel estatal para hacer frente a esta problemática.

Así, tras un empate a 14 votos, al no estar en esta votación el diputado no adscrito Juan Cassá y haber dos faltas por motivos de salud de sendos diputados (de PSOE y de PP) ha sido necesario el voto de calidad del presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien ha rechazado la moción socialista, que había contado con el voto a favor de las dos diputadas de Unidas Podemos y del diputado no adscrito Juan Carlos Maldonado.

También se ha rechazado instar al equipo de gobierno de la Diputación a realizar modificaciones presupuestarias para crear un programa específico contra la exclusión financiera y otros servicios esenciales, en coordinación con los ayuntamientos, dotado con dos millones de euros; y que la institución negocie con entidades bancarias u otros operadores públicos o privados la instalación de cajeros automáticos en los núcleos de población sin servicios bancarios presenciales.

El socialista Luis Guerrero, que ha defendido la moción, ha subrayado que esta es "un toque de atención" ante una realidad: "El progreso no es progreso solo por la digitalización sino que debe garantizar la inclusión de todas las personas. Quienes estamos atendiendo a personas vemos como el certificado digital, el localizar un teléfono en una página web, etcétera, conlleva problemas importantes y es una sensación de ser apartados del día a día". La Diputación, ha dicho, con su presupuesto "tiene que tener capacidad de influencia en las entidades bancarias".

En los mismos términos, la portavoz de Unidas Podemos por Málaga, Maribel González, ha calificado la situación de "humillante". "Son personas que no pueden acceder a sus ahorros y les limitan la atención a diferentes horas en determinados días. Es una situación de exclusión, ellos ven que son retirados de esa normalidad y algunos --mayores-- sí se han sumado al carro de la digitalización pero otros no y es un SOS que tenemos que atender", ha considerado.

En este punto, ha señalado que "los cinco bancos del IBEX 35 ganaron más de 10.000 millones", una cantidad que, a su juicio, debería permitir que las sucursales fueran más accesibles. "Tenemos que sentarnos muy seriamente y exigir ese servicio a las personas que más dificultades presentan y a quienes necesitan de ese acceso a sus ahorros", ha enfatizado.

La vicepresidenta segunda de la Diputación ha incidido en que la voz de Carlos San Juan, el mayor de 80 años que ha iniciado en España una campaña en la que solicita que los bancos atiendan a las personas mayores "sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad", es la de "miles de mayores y a ella nos unimos". En este sentido, ha reiterado que la institución provincial lleva años trabajando para hacerle frente dentro de sus competencias y con sus recursos.

Ha enumerado las acciones puestas en marcha en solitario para ir haciendo frente a la problemática que se ha hecho más patente en la Serranía de Ronda: "Nos hemos volcado en más de 20 municipios donde la exclusión es una realidad porque no existe ningún banco y la formación ha sido estrecha".

En este sentido, la Diputación ha ayudado a más de 260 personas mayores contra la brecha digital y ha celebrado talleres contra la exclusión tecnológica, beneficiando a más de 3.000 personas para que las nuevas tecnologías sean "una amiga, no una enemiga".

Rivas, no obstante, ha admitido que hay zonas como la Serranía de Ronda que se han visto muy mermadas en atención por parte de las entidades financieras, recordando que la Diputación puso en marcha un transporte para desplazar a personas a entidades y cajeros automáticos de otras localidades: "Una prioridad porque estamos comprometidos con nuestros mayores".

Precisamente, ha aludido al "sinsabor" que le genera el Plan ante el Reto Demográfico del Gobierno de España, en el que "no hay ninguna medida que trabaje en la exclusión y es una pena que no se haya contemplado". Rivas ha recordado que así se lo transmitió al ministro de Consumo, Alberto Garzón, "y ha dado la callada por respuesta"; y ha aludido a la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien planteó a los bancos que adoptaran medidas hace más de un mes pero "todo queda en foto o nota de prensa pero no se traduce en un compromiso".

"Es el Gobierno quien tiene la potestad de cumplir acuerdos y que los bancos no abandonaran los entornos rurales. El compromiso de la Diputación es máximo con este tema, están los recursos y tenemos que exigir a las entidades privadas que tengan compromiso con el entorno rural", ha defendido la vicepresidenta de la Diputación, quien ha resaltado también que los centros Guadalinfo "son vitales", y se ha referido a los más de 230 millones de euros previstos para el Plan Andalucía Vuela de la Junta de Andalucía.

OTROS ASUNTOS

El pleno ha abordado, además, otras mociones de los distintos grupos, destacando las de sanidad, presentadas por PP, PSOE y Unidas Podemos por Málaga, cada una en un sentido; de defensa de la ganadería extensiva y sobre los fondos europeos.

Así, los ataques entre los grupos han sido continuos, como en el caso de las críticas a la gestión de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía. La oposición en la Diputación ha incidido en la no renovación de 8.000 contratos, a la que, ha asegurado, se sumarán 12.000 más en marzo; los "beneficios" a la sanidad privada y el "colapso" de la Atención Primaria y las listas de espera.

Frente a ello, el PP, a través del diputado provincial Manuel Marmolejo, ha asegurado que la sanidad pública tiene "más recursos que nunca: más médicos, más gasto sanitario y farmacéutico, más hospitales, más centros de salud y más personal que cuando se inició la legislatura".

También el reparto de los fondos europeos ha tenido debate en la sesión telemática a través de dos mociones del PP y del PSOE. La primera, para la creación de una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos "con eficacia, transparencia y rendición de cuentas"; y la segunda para defender "el diálogo y reconocer la oportunidad que es para España recibir 140.000 millones de euros".

Otra de las mociones que más debate ha generado ha sido la del PP, que exigía la destitución del ministro Alberto Garzón por sus "ataques" a la ganadería; y la de Unidas Podemos de defensa de la ganadería extensiva frente al modelo de macrogranjas. En este punto, la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas, Teresa Sánchez, ha criticado al diputado del PP Víctor González por "ridiculizar" a la ganadería de la que viven "miles de familias" al hablar de "modelo Bambi".

En la sesión, además de la aprobación de dos fases del Plan de Asistencia Económica Municipal por más de 46 millones, se ha abordado la subida de la luz, la calidad de vida de las personas con discapacidad y la situación de los centros de valoración y orientación así como los contagios COVID en los centros educativos, entre otros.