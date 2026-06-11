Podemos pide en el Congreso investigar la muerte de un hombre al ser reducido por la Policía en Torremolinos (Málaga)

Podemos registra en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar una investigación sobre la muerte de Haitam, fallecido el pasado 7 de diciembre de 2025 en Torremolinos en una actuación policial. - PODEMOS

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar una investigación "completa, exhaustiva e independiente" sobre la muerte de Haitam, fallecido el pasado 7 de diciembre de 2025 en Torremolinos (Málaga) durante una intervención de agentes de la Policía Nacional.

Así lo han informado en un comunicado, en el que han indicado que la iniciativa ha sido presentada en una comparecencia celebrada en el Congreso en la que han participado familiares de hombre, acompañados por el concejal de Podemos en Málaga, Nico Sguiglia, junto a la secretaria general del partido, Ione Belarra, y otros diputados de la formación morada.

Antes de la presentación de la iniciativa, la familia ha mantenido una reunión en la Cámara Baja con representantes de distintas formaciones políticas para trasladarles los hechos ocurridos y recabar apoyos para impulsar el esclarecimiento de lo sucedido y la adopción de medidas que garanticen la protección de los derechos humanos frente a posibles abusos policiales.

Según han señalado, la PNL registrada por Podemos sostiene que "las grabaciones existentes de los hechos muestran una actuación policial que debe ser investigada en profundidad".

Según recoge el texto, Haitam "fue reducido por varios agentes, recibió múltiples descargas eléctricas con dispositivos táser y sufrió maniobras de inmovilización que, de acuerdo con un informe forense aportado por la familia, habrían contribuido a causarle una insuficiencia cardiorrespiratoria severa".

Durante la presentación, Sguiglia ha afirmado que "la familia de Haitam lleva meses enfrentándose al dolor de una pérdida irreparable y a una situación de enorme desamparo". "Lo mínimo que puede hacer una democracia es garantizar una investigación independiente, transparente y rigurosa que esclarezca lo ocurrido y depure todas las responsabilidades que correspondan", ha dicho.

Asimismo, ha añadido que "este caso interpela al conjunto de las instituciones porque hablamos de una muerte que se produce durante una actuación policial". "La verdad, la justicia y la reparación para la familia son imprescindibles, pero también lo es garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse", ha apuntado.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que "las imágenes conocidas de la actuación policial son extremadamente graves y exigen una respuesta institucional a la altura". "Ninguna democracia puede mirar hacia otro lado cuando existen indicios de una actuación que pudo vulnerar derechos fundamentales y acabar con la vida de una persona", ha incidido.

Belarra ha defendido que "el Congreso tiene la responsabilidad de impulsar todas las medidas necesarias para que se conozca la verdad y para reforzar los mecanismos de control sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "La impunidad nunca puede ser una opción". ha manifestado.

En representación de la familia, Naser Mejri, hermano de Haitam, ha agradecido el apoyo recibido y reclamó justicia para su hermano: "No buscamos venganza. Lo que queremos es saber toda la verdad sobre lo que pasó y que se haga justicia. Haitam era un padre, un hermano y una persona querida por toda su familia. Merece que su muerte se investigue hasta el final".

"Han sido meses muy duros para nosotros. Lo único que pedimos es que las instituciones nos escuchen, que se esclarezcan los hechos y que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que estamos pasando nosotros", ha añadido.

La iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a garantizar una investigación independiente que analice todas las pruebas disponibles, escuche a los testigos e implicados y esclarezca las circunstancias de la muerte de Haitam. Asimismo, plantea impulsar medidas de apoyo, protección y acompañamiento institucional para las familias de personas fallecidas durante intervenciones policiales o bajo custodia.

Por último, la propuesta reclama la revisión de los protocolos de utilización de dispositivos táser y otros medios coercitivos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, evaluando los mecanismos de control existentes y reforzando las garantías para prevenir usos indebidos o desproporcionados y proteger los derechos fundamentales.

Desde Podemos han señalado que "el esclarecimiento de los hechos es una obligación democrática y que resulta imprescindible garantizar mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas ante cualquier actuación policial que pueda vulnerar los derechos humanos".