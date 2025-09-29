La Policía Local detiene una reyerta en Alhaurín de la Torre (Málaga) con palos, botellas rotas y armas blancas

Vehículo de la Policía Local de Alhaurín de la Torre. - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Dos agentes resultaron heridos en la intervención que tuvo lugar el pasado fin de semana

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha intervenido "de manera rápida y decisiva" en una violenta reyerta registrada en una zona céntrica del municipio este pasado fin de semana y en el que varios individuos se enfrentaron entre sí con palos, botellas rotas y armas blancas. Dos agentes resultaron heridos: uno con una luxación en la muñeca y un dedo, y otro con un fuerte golpe en el brazo. Ambos se recuperan favorablemente.

Según el relato policial recogido por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en un comunicado de prensa, la pronta actuación de la Policía Local permitió contener la situación y evitar consecuencias más graves hasta la llegada de la Guardia Civil. La intervención se saldó con la detención de una persona que incluso intentó arrebatar las defensas a los agentes y profirió amenazas de muerte.

Las diligencias y otras posibles detenciones están siendo tramitadas por la Guardia Civil, que mantiene abiertas las investigaciones sobre las causas de la reyerta, según la información difundida por el Consistorio.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha manifestado su preocupación por la evolución de los agentes heridos y ha trasladado sus mejores deseos para una pronta recuperación. Asimismo, ha felicitado públicamente a los policías "por su valerosa actuación y sus intentos por pacificar los ánimos en un escenario de gran tensión".

Villanova ha condenado enérgicamente estos ataques contra la autoridad pública y ha anunciado la intensificación de los controles policiales en las zonas colindantes. También ha agradecido la colaboración ciudadana, destacando las numerosas llamadas recibidas en la central de la Policía Local que alertaron de lo ocurrido.

REFUERZO DE LA PLANTILLA POLICIAL

Por otro lado, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento sigue trabajando para reforzar la Policía Local y que ya se están preparando la convocatoria y los exámenes para nueve plazas más, correspondientes a las ofertas públicas de empleo ya aprobadas y publicadas. Esto supone aproximadamente un 30% de la plantilla y a ello se sumarán otras nueve plazas más (aunque se trabaja para elevarlas incluso a 12) mediante la próxima creación de una unidad descentralizada que operará preferentemente en barriadas y en el extrarradio.

Villanova explica que desde el año 2012 y debido a las Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno, el Ayuntamiento ha visto limitadas las opciones de ampliar el cuerpo policial por los condicionantes legales por la tasa de reposición, pese a lo cual se han ido creando nuevas plazas que se liberaban por la jubilación de funcionarios de otros departamentos.

Por este motivo, "se ha venido trabajando en "soluciones imaginativas" para incrementar el número de policías como la mencionada unidad descentralizada, una fórmula similar a la que se ha aplicado en otros municipios como Sevilla y que ya contará con una partida presupuestaria específica en el próximo Presupuesto de 2026.

Por último, Villanova tiende la mano a seguir negociando con los sindicatos, pero reclama "que se cumpla el convenio que establece un mínimo de dos jornadas extraordinarias al mes por parte de los funcionarios policiales y que actualmente no se está cumpliendo".