La Policía Local de Málaga interviene por una posible sumisión química a una menor en la noche de San Juan

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha intervenido en la Noche de San Juan por una posible sumisión química a una menor, que fue entregada a sus padres y de cuya investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, según han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Por parte de la Policía Nacional, han informado de que se están haciendo gestione para esclarecer si los citados hechos "se han producido o no".

Por otro lado, desde el Consistorio han informado del dispositivo especial de refuerzo de la Policía Local en la noche de San Juan, desplegado en las zonas de playas y paseos marítimos de la ciudad desde las 18,00 horas de este pasado martes hasta las 10,00 horas de este miércoles.

Así, han precisado que entre las actuaciones más destacadas figuran, además de la reseñada intervención con la menor, dos detenciones, un hombre y una mujer, por presunta agresión a sus respectivas parejas.

Además, constan tres denuncias a establecimientos públicos --una por incumplimiento de horario máximo de cierre, una por incumplimiento del horario máximo de ocupación de la vía pública y otra por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario legalmente establecido-- y cinco denuncias por explosionar petardos o artículos pirotécnicos.

Por otro lado, fueron intervenidos temporalmente una veintena de farolillos voladores. En este sentido, han precisado que, en base al Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, el lanzamiento de estos farolillos voladores no es posible teniendo en cuenta la ubicación de las playas y su distancia con el aeropuerto.

Han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado que desde las 18,00 horas de este pasado martes hasta las 10,00 horas de este miércoles ha permanecido activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga en fase de Preemergencia (situación operativa 0) por concentraciones humanas.

El operativo establecido por la Policía Local ha contemplado que a los 329 agentes que estuvieron en la calle en el servicio ordinario se sumaron otros 88 para cubrir el centro y los litorales este y oeste desde las 19,00 horas del día 23 hasta las 07,00 horas del día 24.

En esos 88 efectivos están incluidos miembros del Grupo Operativo de Apoyo (GOA, agentes de paisano y una unidad canina), mientras el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) ha realizado controles preventivos de alcohol, drogas y velocidad en distintos puntos de la ciudad con un resultado de 249 infracciones por exceso de velocidad (2.971 vehículos controlados); así como de 18 por alcoholemia (15 administrativas y tres penales) y uno por drogas, de entre 287 controles, siendo inmovilizados nueve vehículos.

Además, se ha contado con el apoyo de la unidad de drones tanto para controlar el flujo de personas como para vigilar infracciones tales como la realización de hogueras en la arena. Además, en el turno de mañana también se han desplegado unidades junto al operativo de limpieza de las playas.

De igual modo, el Ayuntamiento también activó un refuerzo en los efectivos de Bomberos con sendos retenes ubicados en el espigón de la Térmica con motivo de los fuegos artificiales y en la playa de la Misericordia con la quema del 'júa'. Además, los bomberos extinguieron un incendio en Camino de la Térmica que afectó a varias palmeras, sin que se registraran daños personales.

Por su parte, el Servicio de Protección Civil desplegó un dispositivo formado por 22 miembros de la Agrupación de Voluntariado que han colaborado con Policía Local en localización de hogueras en la arena y han informado a la ciudadanía sobre su prohibición, han realizado curas a personas con heridas leves y han prestado apoyo al servicio de asistencia sanitaria ubicado en la playa de la Misericordia, entre otras labores.