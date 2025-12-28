La Policía Local de Málaga realiza unas 70 intervenciones por la lluvia y viento

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha realizado desde este pasado sábado y hasta las 03.00 horas de este domingo, 28 de diciembre, cerca de 70 intervenciones relacionadas con la lluvia y el viento.

Entre otras, destacan las actuaciones en colaboración con el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga a causa de la caída de árboles y el desprendimiento de elementos de fachadas y la vigilancia del cauce de los arroyos de la zona este y del río Campanillas.

Por otro lado, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga, por parte de Protección Civil se realizaron labores de prevención en colaboración con el Real Cuerpo de Bomberos y la Policía Local en los cauces de arroyos y ríos, así como de señalización de zonas de riesgo por acumulación de agua.

Asimismo, el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha atendido desde las 10.00 horas de este pasado sábado y las 00.31 horas de este domingo unas 60 incidencias.

El Ayuntamiento ha indicado que, con la finalización del aviso rojo por lluvias, desde las 04.00 horas el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga se encuentra en fase de Preemergencia --situación operativa--.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado ya un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Asimismo, según han indicado desde el 112, durante la madrugada y primeras de este domingo han sido 43 los casos atendidos de los que una treintena se ha gestionado en Málaga.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 28 de diciembre, los avisos de nivel naranja desde el comienzo de la jornada hasta las 15.00 horas por fuertes precipitaciones en la comarca malagueña de Axarquía, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, además de decretar aviso naranja en Granada y Almería por lluvias hasta las 15.00 y las 21.00 horas, respectivamente.