La Policía Local de Málaga realiza en Semana Santa 5.978 intervenciones y detiene a siete personas

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MÁLAGA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que en materia de seguridad durante la Semana Santa no se han registrado incidencias de gravedad en el marco del dispositivo especial establecido por Policía Local, Bomberos y Protección Civil en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y 061. Así, entre otros datos, la Policía Local ha realizado un total de 5.978 intervenciones con el resultado de siete detenciones por diversas causas.

Durante este periodo, la Policía Local ha contado con una media de 506 efectivos diarios entre el servicio ordinario que se presta en los 11 distritos de la ciudad y el extraordinario con motivo de la Semana Santa.

Su labor se ha centrado en tres "líneas estratégicas" como son "garantizar la movilidad peatonal en el entorno de los desfiles procesionales y las pasarelas de paso; garantizar la seguridad vial; y colaborar en el mantenimiento de la seguridad ciudadana con la Policía Nacional".

Asimismo, la Policía Local ha implementado un dispositivo especial de tráfico para garantizar la movilidad y el funcionamiento de los transportes públicos, y ha reforzado los controles de velocidad, alcohol y drogas.

De igual modo, se ha contado con el centenar de cámaras que conforman el sistema de videovigilancia habitual en el Centro y con drones que han sobrevolado puntos estratégicos para comprobar en tiempo real el estado del tráfico, la concentración de personas en un punto determinado, el estado de las vías de evacuación, así como tener una visualización completa del recorrido oficial.

DATOS DE SEGURIDAD

Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, la Policía Local ha realizado un total de 5.978 intervenciones. Así, se han producido siete detenciones --tres por atentado a la autoridad, dos por delitos contra la salud pública, una por violencia en el ámbito familiar y una por conducir superando la tasa de alcohol penalmente establecida-- y los agentes han actuado en tres riñas.

Además, han realizado 113 cacheos y 43 decomisos --destacan dos armas blancas, un objeto punzante y 27 de sustancias estupefacientes-- y han prestado auxilio a 71 personas por diferentes motivos --embriaguez, heridas, extravíos o víctimas de delito--.

En lo relativo al tráfico, los agentes han intervenido en 193 accidentes --105 con daños materiales y 88 con heridos de diversa consideración--, han denunciado a 156 vehículos por mal estacionamiento y se ha gestionado con la grúa municipal la reubicación de otros 365 vehículos estacionados en vías afectadas por el paso de los desfiles procesionales. Además, se han realizado diez controles de alcoholemia y otros diez de velocidad.

Por otro lado, en lo que respecta a establecimientos públicos, se han llevado a cabo 70 actuaciones, detectándose infracciones como el suministro de bebidas alcohólicas entre las 22.00 y las 08.00 horas por establecimientos no autorizados (5), la ocupación de la vía pública sin autorización (2) o el despliegue de más mesas y sillas de las autorizadas (2). Igualmente, se ha controlado la venta ambulante sin autorización, dando lugar a 16 denuncias por distintas infracciones.

Por otro lado, han recordado que, un año más, la Semana Santa ha vuelto a ser un evento cardioprotegido. A la red de desfibriladores existente en la ciudad con 742 equipos (su ubicación puede consultarse en el mapa actualizado que está disponible en https://cardioprotegida.malaga.eu/), en todos los desfiles procesionales ha habido desfibriladores en el marco de una iniciativa impulsada por la Agrupación de Cofradías y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 con la colaboración del Ayuntamiento, que ha cedido 21 dispositivos que han ido rotando para cubrir los recorridos de todas las cofradías.

A estos equipos hay que añadir los portados por Protección Civil, tanto en los tres puntos fijos instalados en plaza de la Marina, Alameda Principal y plaza de la Constitución como en los dispositivos itinerantes.

En este sentido, la Agrupación de Voluntariado ha desplegado cada día a una media de 18 personas, que han realizado 90 asistencias de diversa naturaleza, la mayoría relacionadas por lesiones o mareos. Además, se han repartido 420 pulseras identificativas mediante códigos QR que permiten localizar a familiares o responsables de menores.

RECOGIDA DE RESIDUOS

Por otro lado, en lo que respecta a la recogida de residuos por parte de La Empresa de Limpieza de Málaga SAM (Limasam), desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, el dispositivo, formado por 310 operarios diarios en los días de mayor actividad con 109 vehículos, ha recogido un total de 795.530 kilos de residuos, lo que supone un 6,97% más que el año pasado.

La cifra se ha visto incrementada dado que en varios días de la Semana Santa del año 2025 se registraron precipitaciones y no hubo salidas procesionales.

TRANSPORTE PÚBLICO

En cuanto a movilidad, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que ha ofertado 400.000 plazas adicionales en prácticamente todas las líneas de autobuses, ha registrado desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección un total de 1.393.005 viajeros, un 7,71% más que en el mismo periodo del año pasado, a causa de las precipitaciones que marcaron algunas jornadas de la Semana Santa del año pasado y por los paros que han realizado los trabajadores de Metro Málaga determinados días a determinadas horas de la semana pasada.

Por último, desde el Ayuntamiento han destacado que, como cada año, 1.200 personas mayores o con discapacidad han podido disfrutar de la Semana Santa en sendas tribunas del recorrido oficial habilitadas en la plaza de la Marina, a través del Área de Derechos Sociales en colaboración con la Agrupación de Cofradías.

En total, se han repartido a personas mayores 700 invitaciones, cien por cada uno de los días de desfiles procesionales desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, mientras que para el espacio accesible gestionado por Cruz Roja han sido medio millar las invitaciones registradas durante toda la semana.