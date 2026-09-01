La Policía Local de Málaga tramita 37 denuncias en materia de control de ruidos y prevención en la última semana

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de una semana un total de 37 denuncias a establecimientos y personas por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Según recogen las estadísticas comprendidas entre el lunes 24 de agosto desde las 7,00 horas y las 7,00 horas del lunes 31, los agentes han desarrollado en este periodo 141 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 37 acabaron en denuncia. De estas 37 denuncias, 13 corresponden a establecimientos y 24 a personas.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 159 actuaciones que se han saldado con 14 denuncias, han precisado desde el Ayuntamiento en una nota.

Así, han indicado que 13 de estas 14 denuncias corresponden a VTC por infracciones detectadas en el aeropuerto y otras áreas de alta demanda. En concreto, se ha denunciado a cinco vehículos por carecer o tener caducada la tarjeta de transporte, a tres vehículos por no llevar claramente visible la autorización de transporte cuando ésta se encuentra residenciada fuera de la comunidad autónoma en la que presta servicio o a otro vehículo por realizar habitualmente transporte de viajeros en lugar distinto donde se encuentra residenciada la autorización.

También se ha denunciado a un vehículo por carecer de distintivo de la comunidad autónoma de procedencia, a otro por iniciar el servicio realizar la actividad sin cumplir las condiciones, a otro por no llevar cumplimentado el libro de registro de contrato de viajeros y a otro por propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios.

La denuncia restante corresponde a un vehículo que no era un VTC por realizar transporte de viajeros sin autorización, en el marco de las 102 actuaciones de vigilancia desarrolladas para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, ha sido denunciada una persona en la última semana, por cantar o proferir gritos en la vía pública; en calle Cruz Verde.

CONVIVENCIA CIUDADANA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 23 denuncias.

Destacan las siete contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las seis por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

También constan tres por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización, tres por ofrecer bienes y servicios de manera persistente o intimidatoria sin ser demandados y dos por vender el establecimiento de hostelería bebidas alcohólicas para su consumo fuera del mismo.

Por último, consta una denuncia por la realización de actividades o prestación de servicios en espacio público sin autorización y otra por dispensar bebidas por parte de establecimientos comerciales fuera del horario establecido para la venta.

Las siete denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en plaza Avicena. En cuanto a las seis denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas Correo Viejo, Echegaray, Méndez Núñez y San Telmo.

En relación a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 44 intervenciones, que han dado lugar a la detección de 13 infracciones por motivos relativos a diferentes ordenanzas.

Dentro de estas infracciones se encuentran dos por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; una por carecer de lista de precios, una por no disponer de limitador de sonido, una por superar el aforo y una por suministrar bebidas alcohólicas entre las 22,00 y 8,00 horas sin autorización.

También se han registrado cinco por ocupación de la vía pública sin autorización, una por no respetar el horario de cierre de la terraza y otra por desplegar más mesas y sillas de las permitidas.

Por otro lado, se ha realizado un seguimiento de decreto y se ha notificado un decreto de cierre de establecimiento. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 70 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 12 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

En cuanto a su distribución, se han registrado en el distrito Carretera de Cádiz; en Puerto Oncala, Gaucín, Europa, Niño de Gloria, Bocanegra y Manuel Torres.