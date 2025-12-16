La Policía Local de Rincón refuerza la seguridad vial con adquisición de etilómetro evidencial y un drogotest

El alcalde de Rincón de la Victoria supervisa los nuevos etilómetro evidencial y drogotest - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha dotado a la Policía Local de nuevo material técnico especializado con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el municipio.

Se trata de la adquisición de un etilómetro evidencial de precisión y un detector de sustancias estupefacientes (drogotest), que serán utilizados tanto en controles preventivos como en intervenciones relacionadas con accidentes de tráfico, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel García.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado que "la adquisición de este nuevo material garantiza una actuación inmediata, rigurosa y con todas las garantías legales", reiterando su compromiso "con la mejora continua de los recursos destinados a la seguridad ciudadana y a la prevención de accidentes de tráfico".

Por su parte, García ha destacado que "la incorporación de este etilómetro evidencial y del nuevo drogotest supone un avance muy importante para mejorar la seguridad vial en nuestro municipio, facilitando la realización inmediata de pruebas tanto en controles preventivos como en accidentes de tráfico".

El etilómetro evidencial portátil homologado, equipado con impresora, permitirá generar resultados impresos en cualquier unidad radio patrulla, incluidas las unidades motoristas, cumpliendo así con la obligatoriedad de adjuntar los resultados a las denuncias administrativas por alcoholemia.

El suministro del etilómetro incluye, además, 1.000 boquillas para las pruebas de alcoholemia, seis rollos de papel para impresora, cargador para vehículo e impresora portátil.

Por su parte, el drogotest, que permite detectar distintos tipos de drogas, incorpora un kit indiciario con 50 pruebas y otro kit con 25 pruebas evidenciales, arrojando un resultado en minutos.

En caso de dar positivo, la muestra se envía a un laboratorio para su contraste, debidamente precintada, lo que garantiza la cadena de custodia, y que la prueba pueda ser considerada válida para el inicio del correspondiente procedimiento sancionador. La empresa adjudicataria Tradesegur S.L. ha sido la encargada del suministro de los nuevos equipos, con una inversión municipal que asciende a unos 20.000 euros.