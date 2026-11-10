La Policía Nacional actúa en el centro de Málaga por una falsa alarma con una maleta sospechosa

La Policía actúa en el centro de Málaga por una falsa alarma con una maleta sospechosa - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha llevado cabo un operativo en pleno centro de Málaga debido a una maleta sospechosa, que ha resultado ser una falsa alarma.

Así, según han indicado desde la Policía Nacional, la maleta sospechosa ha sido localizada en la intersección entre calle Córdoba y avenida Manuel Agustín Heredia.

La maleta ha sido inspeccionada por las unidades competentes de la Policía Nacional, que han confirmado que no contenía sustancias explosivas.

Debido al despliegue policial, el tráfico en el centro se ha visto alterado, ya que han tenido que ser cortadas algunas calles, aunque el centro de la capital ya recupera la normalidad.